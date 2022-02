Sigue el malestar en los usuarios de la Red Tulum

Ayer se implementaron cambiaron en algunos recorridos y comenzó a aplicarse la suba del boleto. Continúan las quejas de los sanjuaninos.

Tras las constantes quejas de los usuarios durante estos primeros dos meses de la Red Tulum, este sábado se implementaron cambios de recorridos en 10 líneas de colectivos que no convencieron del todo a los sanjuaninos. Además, empezó a regir el nuevo incremento en el precio del boleto del colectivo y a muchos no les cayó bien.“No debería implementarse el aumento del pasaje, hay mucha gente que se toma dos colectivos y no te alcanza. Yo que soy empleada de comercio, pierdo tiempo y plata. Uno se limita muchísimo más al uso del colectivo, solo lo hago para ir a trabajar, sino se me hace imposible”, comentó Roxana, una empleada de comercio a Zonda Diario.

“La Red Tulum no nos ha beneficiado porque hay mucha gente descontrolada que no sabe los horarios ni el paradero”, comentó una vecina del Médano de Oro, que esperaba el colectivo en la estación de Trasbordo de calle Mitre.

“Hay muchos chicos que se han quedado sin el colectivo por donde pasaba y ahora tienen que salir a tomarlo en otro lado”. Consultada sobre incremento del precio dijo no estar de acuerdo, “pero qué se le va a hacer”.

“El sistema es perfectible, si bien en algunos casos y mal en otros. Las empresas no invierten en coches adaptados”, comentó otro usuario en sillas de ruedas mientras esperaba el colectivo en la estación Mitre el sábado por la noche.

“Dependemos de los coches habilitados con rampas para subir. El tiempo de espera a veces es de una hora esperando que venga el coche con las rampas. Yo no pago boleto, pero creo que es mucho”. El hombre tardó unos 3 minutos en subir porque la rampa se movía lenta. Una vez arriba, había que esperar a que baje la rampa, lo que también llevó su tiempo.

“A mí me ha favorecido la Red Tulum en el tema del trabajo, porque cuando vengo me deja a una cuadra, a la vuelta un poco lejos”, comentó una nuevejulina que esperaba el colectivo en avenida Córdoba. De todas formas, se quedó de que “el precio del boleto es “carísimo. Me sale casi $100 y el servicio es malo, la frecuencia es malísima”.

Incrementos

El nuevo cuadro tarifario fue autorizado por la Secretaría de Tránsito y Transporte, a través de la resolución N° 0072 es de un 30% en toda la provincia. En este documento se establece que el boleto que habilita los viajes dentro del Gran San Juan pasa de $29,60 a $38,48.

En tanto que el boleto escolar que valía $9,80 ahora costará $12,74. Por su parte, los trabajadores docentes seguirán contando con un boleto diferencial que pasará a costar $19,24.