Sigue el debate: el proyecto de dormir perros pasó a comisiones

El intendente de Ullum advierte que no hay consenso para implementar su idea, por lo que espera pedirle al Secretario de Ambiente el próximo lunes que de la solución para que también participen los proteccionistas.

Por Lucas Laciar

El Concejo Deliberante de Ullum trató el proyecto que presentó el intendente Leopoldo Soler donde se propone la creación de un refugio para animales. El punto de discusión es que el intendente señalaba, que al no poder el municipio hacerse cargo económicamente de los perros hasta su muerte natural, tras 6 meses y luego de haber sido esterilizados, vacunados y cuidados, si nadie los adoptaba iban a ser dormidos. Eso causó polémica y el intendente dio marcha atrás.



Este jueves por la mañana el Concejo Deliberante trató el proyecto y este fue enviado a comisión. El miércoles por la noche, el jefe comunal ya había adelantado a Zonda Diario que daba marcha atrás con la idea de dormir animales. Es que señaló que “está claro que no hay consenso unánime. Aunque se aprobara, no voy a promulgar una ordenanza que no tiene apoyo total”.

Ahora, los proteccionistas plantearon que van a pedir hacerse cargo del refugio que debe crear la Secretaría de Ambiente en ese departamento. Todo esto, si se daba marcha atrás con la muerte de animales. En ese mismo sentido, Soler había adelantado a este medio que iba a pedir lo mismo. Todo se definirá este lunes en una reunión que ya está pactada entre el primer edil ullunero y el Secretario de Medio Ambiente, Francisco Guevara. Ahí, soler buscará que los proteccionistas que lo criticaron por la iniciativa formen parte de la solución para la problemática de los perros en las calles.

La postura del Concejo Deliberante

El presidente del Concejo, Alfredo Molina, y los concejales, Daniela Salinas, Graciela Gil, Fabián Domínguez y Silvio Pastén coincidieron en rechazar la proposición de matar a los que no sean adoptados. Se trata del “punto 7” que fue el que causó revuelo. Sin embargo, confirmaron que el proyecto se seguirá tratando en comisión y que el objetivo es crear un refugio de perros callejeros donde se cuide a cada animal y se les aplique la castración.

Lo que se espera, es que, la semana próxima se trate el proyecto en comisión. Es casi un hecho que se quitará por completo, el punto 7 que habla de la eutanasia animal, pero se continuará con la propuesta de la construcción de un lugar para recuperar y tratar a los perros callejeros.