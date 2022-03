Siete ejercicios para lograr una cintura de avispa en poco tiempo

Para tener una cintura de avispa debemos realizar rutinas de ejercicios que se centren en modelar la zona elegida. No obstante, si no los acompañamos de una dieta adecuada y de ejercicio aeróbico, no podremos lucir resultados

Conseguir una cintura de avispa no es fácil. Perder grasa depende de la alimentación, y no solo del ejercicio. Así que, para conseguirlo, deberás llevar una dieta equilibrada, practicar ejercicio y tener hábitos saludables.

En este artículo repasamos 7 tipos de ejercicio que nos ayudarán a estrechar la cintura de manera efectiva.

7 ejercicios para una cintura de avispa

1. Plancha

El ejercicio de la plancha cada vez está más de moda. Aunque se centra en la zona abdominal, al realizarlo podemos sentir la musculatura de todo el cuerpo. Al tipo de entrenamiento que se centra en esta zona se le llama “core”, tal y como afirma este estudio realizado por la Universidad Miguel Hernández (Elche).

La postura: nos colocaremos bocabajo, apoyados sobre los codos y sobre las puntas de los pies.

Todo el cuerpo debe estar recto y bien alineado para hacer el ejercicio de la manera más correcta.

Deberás mantener esta posición durante unos segundos y repetir varias veces en tu rutina. Puesto que se trata de un ejercicio de resistencia, iremos aumentando las series y la duración de manera gradual.

2. Plancha con carrera

A partir de la postura de la plancha (pero con los brazos extendidos), podemos aumentar la quema de grasa en la cintura con un sencillo ejercicio.

Deberemos imitar el movimiento como si tratáramos de correr o escalar sin dejar la posición.

Para ello, llevaremos las rodillas hacia los codos en un movimiento continuado.

Este ejercicio es ideal porque combina el ejercicio cardiovascular con la tonificación.

3. Torsión del tronco

Si queremos tener una cintura de avispa, debemos mantener los laterales del tronco lo más flexible que podamos y mantenerlos en un movimiento constante.

Para ello, debemos estirar todo el lateral del cuerpo como si quisiéramos alcanzar algo que estuviera muy alto. Según este estudio realizado por la Universidad de Málaga, son beneficiosos para evitar contracturas, siempre y cuando los realicemos bien.

Podemos hacer el mismo ejercicio si estamos sentados en una silla y estiramos el brazo hacia el suelo, como para agarrar algo.

Repetiremos estos estiramientos con ambos lados a lo largo del día, siempre que nos sea posible.

4. Giros en horizontal

Para mantener la cintura en movimiento también debemos realizar giros en horizontal, es decir, como si nos giráramos para mirar hacia atrás pero sin mover la cadera.

Podemos hacer este ejercicio con las manos apoyadas en la cadera o con la ayuda de una banda elástica o barra. En algunos gimnasios también hay máquinas específicas para hacerlo.

5. Rodillas al codo

De pie, con las manos detrás de la cabeza y las piernas un poco separadas, levantaremos una rodilla en dirección al codo del mismo lado. Repetiremos el ejercicio alternando ambos lados.

Un ejercicio similar puede ser el mismo pero tumbados boca arriba, haciendo abdominales en el aire. De este modo fortaleceremos todavía más el abdomen.

6. Saltar

Para quemar la grasa más rebelde y conseguir la cintura de avispa, debemos hacer cada semana ejercicio cardiovascular. Los abdominales no son suficientes para reducir grasa, sino que más bien nos ayudan a combatir la flacidez.

Para activar la quema de grasa podemos hacer un ejercicio tan sencillo y agotador como es el saltar (a su vez, una interesante forma de fomentar la socialización, según afirma este estudio realizado por la Universidad de Burgos). A la comba, en el trampolín o sin nada.

No obstante, deberemos hacerlo siempre con una buena postura, la espalda recta y las rodillas flexionadas al caer .

El rebote en el suelo siempre debe ser suave, como si bajo nuestros pies hubiera un material blando. Para ello, debemos caer sobre las puntas de los pies, como intentando hacer el menor ruido posible.

7. Danza del vientre

Por último, no podemos dejar de recomendar un tipo de baile que se centra, sobre todo, en el movimiento de la cintura.

La danza del vientre es un baile tradicional oriental que destaca por una gran flexibilidad en las diferentes partes del cuerpo. El eje principal está en la pelvis, la cual controla las vueltas de la cadera, la cintura, etc.

La danza del vientre, que hoy en día se practica en todo el mundo, supone una combinación de tonificación muscular y ejercicio cardiovascular.