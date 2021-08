“Si no metía el triple no entraba a Jáchal”

El hijo del gran “Chivo” fue una de las piezas claves del ascenso. Sobre la hora anotó un triplazo y luego sufrió cuando hizo una falta técnica. “Todavía no caigo, esto que estamos viviendo es un sueño”, sonrió.

Anotó un golazo de casi la mitad de la cancha en la agonía del partido. “Menos mal que entró sino no entraba a Jáchal”, bromeó. Claro pero después vino la de arena, a falta de pocos segundos hizo un foul, “de la misma locura de festejar, vengo y hago una falta tonta. Trágame tierra decía”, contó el final del partido Fabricio Cabañas, una de las piezas vitales del ascenso heroico de Jáchal BC.

El hijo del “Chivo” admitió “todavía no caigo, todo esto que estamos viviendo es un sueño. Todavía no tomamos dimensión, ser campeón del Federal y dejar a San Juan y Jáchal en lo más alto, no caemos”, reiteró emocionado aún el Ala.

Fabricio contó que tiempo atrás no la pasó bien y hasta tuvo que salir a trabajar para “tener unos mangos. El año pasado con mi familia no la pasábamos muy bien, yo vivo del básquet pero tuve que salir a vender ropa y prepizza para sacar unos mangos. Anoche en el colectivo pensaba tantas cosas, tantas emociones juntas en tan poco tiempo”.

Cuando venía en viaje a Jáchal, tomó el celular y tenía una lluvia de mensajes, “Es impresionante la cantidad de mensajes con invitaciones que tengo. Hay que tener aguante para salir con un jachallero, toman mucho”, sonrió.

La llegada del campeón estaba pactada para ayer en la tarde, pero se adelantó el regreso.

“Queríamos volver rápido, porque sabíamos que la gente nos esperaba en Jáchal. Jáchal me cambió la vida, me hizo sentir muy bien desde el día que llegué acá”, expresó conmovido.

Este logró revolucionó el departamento y fue un hecho histórico para el deporte sanjuanino. Todos somos jugadores que la mayoría estudia, tiene familia y de bien, súper merecido por este grupo. Ver a la gente llorar en el estadio, conmueve. Sabíamos que habíamos logrado algo muy lindo. No tiene precio y es impagable. Estábamos llegando y ya estaba la caravana en San José. Habían cortado la ruta, se armó una caravana increíble. Empezó a salir toda la gente de sus casas, abuelos y chicos. En la estación nos subimos a las camionetas y empezamos la caravana. Esto lo voy a recordar toda mi vida”.

Cabañas recordó cuando de joven decidió irse de su casa para seguir los pasos del básquet.

“En este momento me acuerdo de mi familia, amigos. Hay mucha gente detrás de esto, mi familia que me bancó en todo momento. Cuando decidí irme de mi casa con 15 años, fue una decisión permitida por ellos por hacer lo que me gusta. Los profe que pasaron que me formaron como jugador y persona”, cerró Cabañas que hizo paralizar los corazones de los jachalleros en el final del partido.