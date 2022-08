“Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”, el mensaje de la Cámpora en medio del juicio por la obra pública

La Cámpora publicó hoy un mensaje para respaldar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en medio de los alegatos del juicio que la tiene como acusada por supuestas irregularidades en el reparto de la obra pública desde 2003 a 2015.

“Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”, subrayó la agrupación que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner.

En un video publicado en su cuenta de la red social Twitter, La Cámpora recordó las palabras de la vicepresidenta sobre la causa: “Este tribunal seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia”.

Luego de esas imágenes, aparece el cantito de los militantes, con la advertencia sobre si “la tocan a Cristina”, con el hashtag #TodosconCristina.

En la jornada también se expresó sobre el tema el Partido Justicialista, que apuntó a la “persecución” en su contra.

“El Partido Justicialista Nacional manifiesta su apoyo a la compañera vicepresidenta @CFKArgentina. La persecución a quienes defienden los intereses del pueblo no es novedad en la historia de nuestro país. Necesitamos una justicia honesta e independiente de los poderes fácticos”, resaltó el PJ.