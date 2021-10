Si comienza la temporada, también ‘Ciclismo Total’

Este domingo se inicia el campeonato de Ruta 2021-2022 de uno de los deportes que más pasión despierta en San Juan. Por quinto año consecutivo también se vivirá por la pantalla del Zonda TV, junto a los que más saben del tema.

Vuelve el color y el calor del ciclismo rutero sanjuanino. Este domingo se inaugura la temporada 2021-2022 con la tradicional prueba “Doble Cerrillo”.

Y si hay movimiento de bielas y pedales en las calles sanjuaninas, ‘Ciclismo Total’ también dice presente. Otra vez en la pantalla del Zonda TV, para que todos los amantes de este deporte no se pierdan detalles junto a los especialistas más destacados de nuestro medio.

Fabián Seguín y Rosana Mangue, son los conductores del programa que va a ir los lunes, en esta temporada de 22.00 a 23.00, salvo durante la Vuelta a San Juan, y el Giro del Sol que ahí estará al aire todas las noches.

En este ciclo se suma Benjamín Carrizo, sangre joven del periodismo deportivo sanjuanino que hará sus valiosos aportes.

El resto del equipo lo completan quienes ya venían haciéndolo desde el año pasado. Jesús Seguín en la edición, filmación y dirección del programa, y Carlos Zabaleta en la conducción de la telemoto.

“Volvemos con las mismas ganas de siempre, esto nos apasiona por lo que trabajamos para que cada año sea mejor. Nos conocemos casi de memoria en el equipo así que esperamos que la audiencia nos siga acompañando esta temporada también”, nos cuenta Fabián Seguín, uno de los conductores de Ciclismo Total.

El Pity, como lo conocen popularmente al periodista pocitano, lleva en sus venas este deporte, por lo que conoce todo los pormenores de la temporada que está a punto de arrancar. “Al haber cambios de equipo y movimientos entre las escuadras, va a ser interesante. Hay 10 equipos confirmados y seguro se suman 2 o 3 más”, opina.

Un tema que no escapa a nadie del mundo del ciclismo es el lamentable fallecimiento de Nicolás Naranjo, una baja sensible para el pelotón. “En lo humana es una terrible pérdida, no hay dudas. Pero además, en lo deportivo se iba a convertir en un Boca-River entre la Agrupación Virgen de Fátima y Puertas de Cuyo, pero lamentablemente los transportistas tuvieron la mala suerte de perder primero a Mario González, y después el Nico. Iba a ser el Bravo-Castro, el Villalobo-Valdez, o el Matesevach-Chancay-Bernard-Ruarte, yendo más atrás”, agrega Seguín.

Ellos ya tienen el casco puesto y los pies en los pedales para empezar a recorrer los kilómetros junto al pelotón, haciendo lo que más saben, que es hablar y contarnos todo lo que pasa en el ciclismo. Este lunes estamos todos invitados.