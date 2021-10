Shakira fue atacada por unos jabalíes en un parque de Barcelona

La cantante contó el insólito momento que vivió junto a su hijo Milan.

La cantante Shakira fue atacada el miércoles en un parque de Barcelona (noreste de España) por unos jabalíes que le arrebataron el bolso y el teléfono celular, y es que la presencia de estos animales en varias ciudades españolas provoca cada vez más problemas.

Shakira publicó en su cuenta de Instagram una historia donde asegura que fue atacada por dos jabalíes cuando estaba con su hijo mayor, Milan, en el parque barcelonés de Collserola, y que estos le arrebataron el bolso con su celular, el cual pudo recuperar posteriormente.

La cantante, que junto con el jugador del FC BarcelonaGerard Piqué y sus dos hijos viven en la zona alta de la ciudad, muestra en las imágenes que ha publicado su bolso roto y explica: “Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes, me han atacado”, dice e invita a su hijo Milan a explicar cómo su madre se enfrentó a los animales. “Se iban llevando mi bolso para el bosque, con mi teléfono. Al final, me han dejado el bolso. ¡Me los he enfrentado!”, comentó al cantante en sus redes.

El incidente sufrido por la artista coincide con el anuncio del partido animalista Pacma de que pedirá explicaciones a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por la forma en que capturaron a una familia de jabalíes, con redes, que se paseaban por una calle de Barcelona, y que la entidad ha calificado de “brutal”. En un video colgado en Twitter se ve cómo unos técnicos de una empresa contratada por el Ayuntamiento capturan con una red a la familia de jabalíes en la calle a plena luz del día, mientras los animales gruñen e intentan huir, al tiempo que una veterinaria les inyecta sedantes.