Setenta mujeres del penal reciben atención ginecológica en el trailer

Un equipo de profesionales de la salud trabajará en la unidad sanitaria móvil que estará instalado hasta el 2 de noviembre en el Servicio Penitenciario Provincial. Las mujeres privadas de libertad accederán a un control completo.

La pandemia por el Covid-19 le puso un freno a la atención ginecológica que ofrecen las unidades móviles de la cartera de salud de la provincia en el Servicio Penitenciario Provincial.

Ahora, después de dos años, vuelve el trailer para atender a las mujeres que están privadas de libertad. Son 70 mujeres las que podrán acceder al servicio de salud que desplegará un equipo de médicos especializados en aquel lugar.

La unidad sanitaria estará instalada precisamente en el Sector 3 de la cárcel que pertenece a las mujeres en contexto de encierro hasta el próximo martes 2 de noviembre.

El coordinador de las Unidades Sanitarias, Dr. Renato Puigdengolas, en diálogo con Diario Zonda, detalló que “a aquellas mujeres se les realizarán mamografías y PAP, ecografías, estudios ginecológicos y de laboratorio, chequeos de enfermedades de transmisión sexual por testeos de HIV, y otras patologías más. Además, controles de otorrinolaringología, fonoaudiología y odontología, como así también controles y asesoramiento nutricional a las mujeres y dentro del Plan 100 días, a recién nacidos”

“Siempre fuimos a hacerles los controles a las mujeres en contexto de encierro y debido a la pandemia no pudimos entrar y en estos dos años estuvieron un poco relegadas y lo que estamos haciendo ahora es tratar de atender a todas. Que no quede ninguna sin control, esa es la idea”, afirmó el funcionario.

A través del trailer se les brindará una atención integral a todas las mujeres alojadas en el Penal.

“Se les hará un exámen ginecológico completo. En el trailer hay un buen equipo con profesionales como el Dr. Gempel, un mastológo muy reconocido en la provincia que está acompañado por otros profesionales destacados como la Dra. Romina Amoros, especialista en imágenes, Diego Capra, ginecólogo y un plantel integrado por otros especialistas”, sostuvo el Dr. Puigdengolas.

El trailer se utiliza para llegar a los lugares donde la gente por ciertos motivos no tiene acceso al servicio de salud.

Al referirse a la disposición que tienen las reclusas para asistir al trailer el coordinador destacó que: “la verdad es que las chicas siempre tienen buena predisposición, siempre quieren hacerse los controles, quieren estar sanas y la verdad es que ellas también necesitan ser atendidas”

Pese a que la pandemia aún no ha concluido, el médico afirmó que “las mujeres en contexto de encierro están muy controladas con el tema de Covid. Están todos vacunados en ese lugar. Está bastante bien controlado ese tema”