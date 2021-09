“Sería lindo que la Vuelta sea en homenaje al Nico”

Sostuvo el presidente del Pedal Club Olimpia Ernesto Pacheco. Desde la Federación buscan hacerle un gran reconocimiento al ciclista Nicolás Naranjo que falleció en una carrera de pista en Mendoza.

La Federación Sanjuanina de Ciclismo en conjunto con el Pedal Club Olimpia planean hacer un gran homenaje al ciclista fallecido Nicolás Naranjo.

Este fin de semana se suspendió la 2da. fecha de Criterium y se decretaron 10 días de luto por la muerte del pedalero. Es por eso que el próximo domingo 26 de septiembre se reanudará la actividad en el Pinar.

Los clubes organizadores La Unión Vecinal Manuel Belgrano, el Huracán Cicles Club, el Club Ciclista Alvear y la Fundación Planeta Ramirez le harán un merecido reconocimiento al “Cabezón”, pero desde la FCS planean hacerle algo más grande.

“Nos reunimos con Juan José Chica (Presidente de la Federación), hicimos un minuto de silencio y estuvimos hablando de hacerle un homenaje al Nico”, dijo el presidente del Pedal Club Olimpia Ernesto Pacheco.

No sería a corto plazo, “sería lindo hacerle un gran homenaje en una carrera extensa. Es una opinión personal, sería lindo que la vuelta sea en homenaje a él. Antes, seguro que todos van a querer hacerle un reconocimiento y me parece muy bien, porque se lo merece. Era un ser mravilloso y con un don especial que se dejaba querer”, culminó.

No está confirmado, pero seguramente la próxima Vuelta sería en su grato nombre.