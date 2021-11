El defensor dejó en el pasado la caída ante Barracas y ya piensa en el último partido del año ante Independiente Rivadavia, que marcha tercero y pelea por entrar al Reducido. “Terminar con un triunfo ante nuestra gente sería ideal”.

San Martín dejó atrás la derrota ante Barracas (3-0) y ya piensa en la última fecha del campeonato de la Primera Nacional, nada más y nada menos que ante Independiente Rivadavia en el Hilario Sánchez.

El Verdinegro, sin chances de entrar al Reducido y la Copa Argentina, quiere amargar a su clásico rival, que se juega la clasificación.

El defensor Gonzalo Prósperi, uno de los símbolos del conjunto sanjuanino, revivió la caída ante el Guapo y palpitó la previa del derby.

“Sería lindo dejarlos afuera del Reducido ante nuestra gente. Ganar la última fecha, después de un torneo irregular, sería muy importante para nosotros. Además de regalarle una victoria a los hinchas que lo merecen”, arranca diciendo el ex defensor de Argentinos Juniors.

El lateral derecho analizó las falencias que tuvo el equipo a lo largo del torneo, “tuvimos falta de atención en las pelotas paradas en contra y de eficacia en la definición. Eso nos llevó a perder varios partidos sobre la hora. También tuvimos la mala suerte que cada error lo pagamos caro. Lo que sí ganamos mucho en juego. Esa falta de definición no la hubiéramos tenido, si no hubiéramos tenido un buen juego.

San Martín es un equipo grande y para el año que viene hay que mejorar para buscar el ascenso a Primera División”.

Respecto a la derrota ante el líder de la Zona B Barracas Central, Prósperi le tiró un palito a la terna arbitral “la expulsión a Fran (Álvarez) no fue ni falta y menos roja. Además en el primer gol de ellos fue falta a Maxi (por González) y no la cobraron. A mi también me hicieron un penal que no lo cobraron. Se habló un montón de los árbitros y Barracas, peor no me quiero meter, seria no hablar de nosotros. Me gusta hablar de fútbol o si cometimos errores”.

Gonzalo Prósperi dio vuelta la página y ya piensa en el clásico ante La Lepra en la última fecha del campeonato, el lunes a las 17 horas en Concepción.