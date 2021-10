Separaron de su cargo al director de la Escuela de Enología

El enólogo Sergio Montero fue separado de su cargo al frente de este establecimiento educativo de manera preventiva. Esto es como consecuencia de una denuncia de la Cooperadora de la Escuela por irregularidades en el manejo de fondos y el cobro ilegal de inscripciones

De acuerdo a lo que se informó, el Ministerio de Educación tomó la decisión de separar al director de la Escuela de Enología de manera preventiva porque consideran que su permanencia en el establecimiento obstruye y dificulta la obtención de pruebas para continuar con la investigación. Desde el área letrada del Ministerio de Educación afirmaron que «se inició la investigación y luego se hizo la separación del cargo de Montero para evitar que pueda entorpecer la investigación». Se aclaró que hasta el momento, el único separado del cargo es el director, lo que no implica que en la medida que avance el proceso de investigación no haya más separaciones.

La labor de Montero fue puesta bajo la lupa luego de una denuncia de la Cooperadora de la Escuela en la que se lo acusaba de mal manejo de fondos y el cobro ilegal de inscripciones en el establecimiento público. A raíz de este hecho se inició un sumario administrativo que sigue adelante para determinar o no la responsabilidad del director.

El acusado, mientras dure el proceso de investigación cumplirá funciones en el turno nocturno del Centro Educativo de Nivel Secundario, Juan Vucetich.

Vale recordar que Montero fue denunciado por la Comisión Cooperadora en febrero pasado donde decías que estarían faltando mil litros de aceite de oliva, 1800 litros de vino blanco, 6000 litros de vino tinto, que por ese entonces tenían un valor aproximado a 1 millón de pesos.

