Senesi: “Siempre soñé con jugar en la Selección Argentina”. El defensor de Feyenoord habló sobre su elección de defender la Albiceleste, a pesar del llamado de Roberto Mancini.

Marcos Senesi fue citado al mismo tiempo por las selecciones de Argentina e Italia, que se enfrentarán el próximo 1.º de junio, desde las 15.45, en Londres, por la Finalissima. Sin embargo, el defensor de Feyenoord decidió jugar para la Albiceleste y explicó los motivos.

“Para mí es un privilegio que me busquen dos selecciones que vienen haciendo las cosas bien, pero la decisión ya está más que tomada. Desde chico vengo soñando con jugar para la Argentina, hace un año vengo acostándome pensando en tener mi chance. En todo momento fue más el sentimiento de querer jugar para mi país, por lo que no hubo tanta duda”, explicó el exfutbolista de San Lorenzo en diálogo con Olé.

Por otro lado, el zaguero de 25 años se ilusionó con la posibilidad de jugar el Mundial de Qatar: “La ventana está abierta y yo voy a escalar, hasta tratar de meterme. Si no llego, no llego, pero voy a dar todo para poder tener esa chance”. Además, agregó: “Siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí, tanto dentro de la cancha como afuera, pero después el que tendrá que tomar la decisión, por sí o por no, es el entrenador”.