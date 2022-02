Segunda edición del Tree Hugger Fest 2022. La propuesta para todo público será de dos días de talleres, gastronomía vegana, música y más en la localidad de Las Flores, Iglesia. Entrá a la nota y enterate de qué se trata.

Abrazar un árbol es un símbolo, una metáfora, pero también una acción concreta con efectos reales. Un Tree Hugger es un amante no solo de los árboles, esos hermanos silenciosos testigos sufridos pero benevolentes, es también un amante de la existencia en todo su espectro”, dicen los organizadores del Tree Hugger Fest 2022.

El encuentro propone “acción transformadora, naturaleza y música” con dos días de talleres, gastronomía vegana, música y mucho más en la Comarca del Jarillal, el hogar de la familia Iacopino, en la localidad de Las Flores, Iglesia.

El 12 de febrero se realizará el festival en medio de un bosque de acacias centenarias y un predio con bioconstrucciones.

También ese día, de 10 a 19, habrá talleres teórico-prácticos de yoga, agroecología, bioconstrucción, panificación de masa madre y comida vegana, biodanza, diseño permacultural, beneficios de baños secos, percusión, meditación. Almuerzo comunitario incluido con el costo de la entrada.

Se sumará la feria de artesanos, diseñadores y productores, intervenciones de artistas, muralismo, escultura y malabares.

El 13 de febrero hasta las 18 se procederá con la desconcentración relajada durante todo el día

El círculo de sanación Ananda será un espacio dedicado a terapias holísticas, masajes, medicina ancestral, reiki, tarot y astrología, cosmética nutritiva y arte de sanación.

A partir de la hora 19 habrá food trucks y puestos de comida sana cuya consumición no está incluida en la entrada al igual que la barras de cervezas artesanales de producción local, barra de licuados y tragos. Acompañará nueve bandas de música y Dj en vivo. Habrá zona de acampe para pasar la noche.

El 13 de febrero hasta las 18 se procederá con la desconcentración relajada durante todo el día, uso de la piscina y conversatorios.

“Hoy quizá más que nunca en nuestra historia personal sentimos que es imperioso desactivar los mecanismos de miedo y desconexión para impulsar el amor, la fortaleza y el contacto de los cuerpos y los espíritus”, señalaron los organizadores.

A tener en cuenta

Desde la Ciudad de San Juan, en auto, se llega a la Comarca por la ruta 149 hasta Las Flores, el predio aparece en Google Maps.

Se recomienda llevar protector solar, sombrero, buen calzado, ropa cómoda, cubiertos, vaso, papel higiénico, artículos de limpieza personal, una estera de yoga, lo necesario para acampar, botella personal de agua.

No se admite conservadora con bebidas alcohólicas, y sí se pueden llevar comestibles o productos para cocinar al fuego “pero preferimos que no sea carne”.

No sé admiten mascotas durante el festival y si se pueden llevar niños pero no hay actividades pensadas para ellos. Las entradas anticipadas se pueden comprar por Mercado Pago y su costo es $3.500 y $2.000 con ingreso después de la hora 19.

La comarca del Jarillal

El objetivo de la Comarca es brindarle a los visitantes la oportunidad de desconectarse del estilo de vida acelerado y de alta tecnología de las ciudades y exponerlos a un entorno natural y simple para conectarse con lo escencial.

“Ofrecemos a nuestros huéspedes la oportunidad de participar en actividades auténticas de un estilo de vida alternativo, permitiéndoles regresar a casa, no solo con fotos y souvenirs sino además con expeciencias profundas y transformadoras”, señalaron.

La ciencia detrás de abrazar un árbol

Muchas son las creencias y religiones antiguas que promovieron la práctica de abrazar árboles. Pero, más allá de estos misticismos, y quizás con algo de asombro y de sorpresa, la ciencia ha observado beneficios directos en las personas que lo han probado.

Evidentemente, no es una panacea ni una cura total: un árbol no es un cardiólogo ni tampoco hace milagros. Pero lo que sí aporta el contacto con árboles y plantas es una mejora a nivel físico y también mental. Este es el resumen al que llegan autores como, por ejemplo Matthew Silverstone y su “Blinded by Science”, tras recoger los resultados de varios estudios.

A grandes rasgos, la práctica, o para algunos, incluso el ritual) de abrazar un árbol, ayuda a mejorar la concentración, a rebajar los niveles de ansiedad y a combatir estados mentales negativos, como el estrés o la depresión.

Según los estudios, esto se debe, en parte, a las vibraciones que transmiten los árboles y que, pese a ser imperceptibles, afectan a nuestro flujo sanguíneo.