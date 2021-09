Según un estudio, los vacunados contagian menos que los no inoculados

Una investigación realizada en los Países Bajos corroboró que las personas que se infectan con el virus tienen menos carga viral cuando están inmunizadas.

Un nuevo estudio científico de los Países Bajos descubrió que las personas vacunadas que se infectan con covid contagian menos que aquellas que contraen la enfermedad, pero que no están inmunizados. Según los expertos, la capacidad de transmitir el virus de los inoculados es menor ya que, al estar vacunados, poseen una carga viral mucho más reducida.

Para llegar a esas conclusiones, los investigadores analizaron muestras nasales y de garganta de 161 personas del ámbito de la salud. Todas ellas estaban vacunados contra el SARS-CoV-2, pero habían dado positivo en las pruebas PCR. La mayoría -revelaron- se había contagiado con la variante Delta, una de las que más preocupa actualmente en el mundo y responsable de los rebrotes en muchos países.

Los investigadores holandeses quisieron saber cuán contagioso puede ser el virus en una persona vacunada y en una que no lo está. Para ello, siguieron tres pasos: les realizaron pruebas de PCR a los voluntarios; las muestras que dieron positivas fueron llevadas a una incubadora donde se cultivan junto con un grupo de células y, una vez allí, si las células no enfermaban, significaba que la muestra con covid no era contagiosa.

Es sabido que las personas vacunadas, ya sea con una dosis o el esquema completo, pueden infectarse con covid y contagiar a otros. Lo que evitarán, al estar inmunizadas, es enfermar gravemente por el SARS-CoV-2. No obstante, y según este estudio, la carga viral es mucho más baja en los inoculados, lo que haría que estos propaguen menos el virus en comparación con los que están desprotegidos.

Para los investigadores, las personas vacunadas pueden tener el virus, pero como los anticuerpos frenan la entrada en nuevas células, estos virus no se multiplican y en poco tiempo bajan su número. Es así como comprobaron que en los primeros tres días de infección por covid, cerca de un 70% de las personas vacunadas aumentaba su carga viral (la cantidad de virus que tenían en el organismo). A partir del tercer día, esa carga viral disminuía rápidamente. En caso contrario, en los no vacunados, la carga aumentaba a pasos acelerados, al punto de generar síntomas y hasta posibles cuadros de gravedad.

Qué dicen otros estudios

En un estudio que aún no cuenta con la validación de pares, la Universidad de Oxford aseguró que las vacunas de Moderna, Pfizer y AstraZeneca son efectivas contra la variante Delta, aunque no reducen la carga viral presente en los infectados y siguen contagiando.

En el documento difundido por la casa de altos estudios, señalaron que dos dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, que integran el plan de vacunación británico, “aún ofrecen una buena protección contra infecciones de la variante Delta, pero que su efectividad es menor en comparación con la Alfa”.

En el estudio, que realizaron junto a la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) y el Departamento de Salud y Atención Social (DHSC) del Reino Unido, aseguraron que “dos dosis de cualquiera de las vacunas (de su programa) aún proporcionan, al menos, el mismo nivel de protección que haber contraído covid mediante una infección natural”. Incluso, destaca que los vacunados, tras haber cursado la enfermedad, tienen “más protección” que los inmunizados que no se contagiaron.

Sin embargo, el hecho que podría dar por tierra con la teoría de la inmunidad de rebaño solo con la vacunación radica en que, pese a tener el esquema completo, quienes se contagian con la variante Delta presentan “niveles máximos de virus similares a los de las personas no vacunadas”, con lo cual, pueden seguir contagiando, una situación que no se había detectado con la variante Alfa, donde estos niveles “fueron mucho más bajos”.

“Todavía no sabemos cuánta transmisión pueden generar las personas que contraen COVID-19 después de ser vacunadas. Por ejemplo, pueden tener niveles altos de virus durante períodos de tiempo más cortos”, explicó Sarah Walker, profesora de Estadística Médica y Epidemiología de la Universidad de Oxford.