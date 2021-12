Según Harvard bañarse todos los días está mal

Un experto de Harvard aseguró que bañarse todos los días está mal. ¿Por qué?

Algunas personas piensan que no bañarse a diario es un mal hábito y que además puede conllevar a contraer algunas enfermedades o bacterias por la acumulación de mugre. Sin embargo, un experto de la Universidad de Harvard desmiente estos mitos y señala algunos efectos adversos para la salud de bañarse todos los dias

Robert H. Shmerling, miembro actual de la Facultad de Medicina de Harvard y editor senior de la ‘Harvard Health Publishing’, compartió un artículo denominado Showering daily, is it necessary? (Bañarse diariamente, ¿es necesario?) en el portal web oficial de dicha universidad, donde señala los beneficios y las desventajas de bañarse a diario.

De acuerdo a sitios especializados, los habitantes de países como Argentina, Colombia, Estados Unidos o Brasil suelen ducharse todos los días. Esto es contrario a lo que sucede en China, donde lo hacen dos veces por semana.

¿PORQUE BAÑARSE TODOS LOS DÍAS ESTA MAL?

Sin embargo, de acuerdo con artículo esta cuestión tiene que ver con un tema de costumbre más que de higiene. De hecho, el investigador explica por qué el baño diario podría no ser del todo un hábito saludable.

Ya en 2018, otro estudio también iba en ese sentido. La investigación de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, reveló hace tres años que bañarse todos los días no es lo ideal para el cuerpo humano, debido a que la piel pierde sus aceites naturales, generando resequedad en la dermis.

Por otra parte, el experto señala que esta costumbre de limpieza, en parte está influenciada por el consumismo. ”¿Alguna vez ha notado que las instrucciones en las botellas de champú a menudo dicen ‘hacer espuma, enjuagar, repetir’?

No hay una razón convincente para lavarse el cabello dos veces con cada ducha, pero se vende más champú si todos siguen estas instrucciones”, resaltó el investigador

HARVARD CON SUS EXPERTOS LO AFIRMAN

En este punto, el experto dice que “la piel normal y sana mantiene una capa de grasa y un equilibrio de bacterias ‘buenas’ y otros microorganismos, que son eliminados al lavar y restregar, especialmente si el agua está caliente”.

Esto puede generar en el cuerpo varias reacciones, como piel irritada, agrietada o reseca.

Por su parte, cuando a piel está tan expuesta puede provocar que la barrera que la protege se debilite, esto facilita la entrada de bacterias y alérgenos que, posteriormente, generan infecciones o reacciones alérgicas.

A esto se le suma que el uso de jabones antibacterianos puede alterar el equilibrio del pH natural de la dermis.

Shmerling enfatiza en que este hábito puede afectar el sistema inmune y la respuesta de este frente a ciertos patógenos, porque la limpieza absoluta le impediría a las baterías buenas del organismo trabajar y fortalecerse.

De hecho, “algunos pediatras y dermatólogos no recomiendan los baños diarios para los niños”.

¿CADA CUANTO TIEMPOS NOS DEBEMOS BAÑAR?

“Si bien no existe una frecuencia ideal, los expertos sugieren que ducharse varias veces por semana es suficiente para la mayoría de las personas”, explicó Shmerling.

Lo que sí se recomienda con exactitud el experto es que lo ideal es intentar reducir el tiempo de baño a 3 o 4 minutos y que, durante este lapso de tiempo, se dedique con rapidez a limpiarse bien la ingle y las axilas.