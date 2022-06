“Según como se mire”, la nueva muestra de Isabel Fernández en Carlos Paz

Quedó inaugurada la muestra “Según como se mire”, de la artista plástica sanjuanina Isabel Fernandez Laisa, en Carlos Paz, Córdoba (Salón Rizutto) hasta el 22 de este mes.

“Siempre sentí que cada década vivida me dejaba un aprendizaje importante del cual no se volvía. En esta década del 60 a 70, me hace pensar y plantear el valor del tiempo y la distancia, dos dimensiones por momentos incomprensibles e inmedibles”, explicó la artista durante la inauguración.

“En todas las obras hay manchas, pero para mí, no sólo son manchas, son las respuestas a un sinfín de preguntas que me hice y hago. Con el afán de entender la vida y no sufrir”, agregó.

La primer gran pregunta de la artista es ¿por qué tan rápido y todo se modifica? sin darnos tiempo a asimilarlo y aceptarlo.



Las respuestas están en cada obra, ojalá puedan “conectarse con la mancha”, protagonista y provocadora de este abstracto orgánico con lenguaje propio sin parámetros o estructuras únicas, son bioformas, o sea formas vivas”.

“Con este ejemplo voy a contar lo que aprendí: Bolsa de balitas: una red contiene a cada balita, al igual que yo en esta década. Suelto una, y dejo que ruede, suelto varias que caigan y hagan ruido (como los desafíos de la vida, a veces vienen de a uno, a veces muchos y nos hacen ruido”, señaló la artista.

“Sigo soltando bolitas, este es el desprendimiento de ideas que te estancan. Otra balita: dejar salir las emociones nocivas que también estancan, limitan. Otra balita: este es el tiempo que no se detiene, aunque nos duela. Otra balita son las distancias, hoy estas acá, o más allá o en otra dimensión pero estamos y nos conectamos con el alma”, agregó.

“Tiro todas las bolitas suavemente, esto es la vida que fluye sin condiciones, se desliza y permite encuentros y desencuentros, sólo tenemos que aceptar esta manera incontrolable, sin formas, sin figuración en una abstracción del yo, del aquí y del ahora, con el alma creativa ser uno, libre como la mancha que se desliza y es”, indicó Isabel.

“Muy agradecida a las autoridades y personal que me brindaron su apoyo haciéndome sentir como en casa. Gracias a los amigos pintores de Córdoba que vinieron y me mandaron mensaje”, destacó la artista.