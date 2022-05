Se conocen las zonas del Sudamericano de clubes de hockey sobre patines

Los primeros Juegos Sudamericanos sobre ruedas se disputaran desde el 27 de mayo al 12 de junio en San Juan en escenarios que están listos pra recibir al evento mas importante del Continente.

Del 27 de mayo al 12 de junio, los apasionados por los deportes sobre ruedas vivirán un hecho histórico en el continente americano.

La provincia de San Juan será sede de los I Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas.

El evento contará con 8 disciplinas: Downhill, Inline Freestyle, Hockey en Línea, Roller Freestyle, Skateboarding, Patinaje de Velocidad, Patinaje Artístico y Hockey sobre Patines.

Durante 17 días San Juan alberga a miles de deportistas provenientes de diferentes partes del continente americano, que se darán cita en los 13 escenarios dispuestos.

Estos juegos serán la antesala de los World Skate Games, que se disputarán en Argentina (Buenos Aires-San Juan) del 24 de octubre al 13 noviembre.

LUGARES DE COMPETENCIA:

HOCKEY SOBRE PATINES:

• Estadio UPCN (Rawson)

• Estadio Papa Francisco (Jáchal)

• Estadio Marcelo García (Pocito)

• Club Richet Zapata (Santa Lucia)

PATINAJE ARTÍSTICO

• Estadio La Superiora (Rawson)

• Estadio Marta Orellana (San Martin)

HOCKEY EN LINEA

• Club Banco Hispano (Capital)

PATINAJE DE VELOCIDAD

• Patinodromo Municipal de Pocito

• Circuito Ciudad Deportiva (Pocito)

• Calles de la Ciudad de San Juan

INLINE FREESTYLE

• Unión Vecinal de Trinidad (Rawson)

• Club Banco Hispano (Capital)

SKATEBOARDING

• Skate Park Ciudad Deportiva (Pocito)

ROLLER FREESTYLE

• Skate Park Ciudad Deportiva (Pocito)

DOWNHILL

• Ruta Punta Negra (Ullum)

Las declaraciones

Presidente de la Federación Sanjuanina de Patín Nancy Herrera

Presidente Confederación Sudamericana de Patinaje Mohacyr Junior

Daniel Ventura Presidente Federación Argentina de Patín

“Nuestro deporte luchara para llegar a los Juegos Olímpicos de Francia 2024. Quizás no todos se den cuenta la calidad en el trabajo que hay en San Juan, no podíamos llevarlo a ninguna otra provincia porque es destacable a nivel sudamericano que esta provincia no solo es el Capital Mundial de Hockey Sobre Patines, sino que también esta ciudad mágica será la Sede Sudamericana del Deporte sobre Ruedas”

Jorge Chica, Secretario de Deportes

En San Juan se generó infraestructura y hoy ese esfuerzo tiene su continuidad en un evento muy importante porque vamos a recibir 4000 deportistas de toda Latinoamérica en 15 escenarios. Esto no es un punto de partida, seguimos trabajando porque en Mayo el deporte de Sudamérica se centra en nuestra provincia con el BMX, con el ciclismo y cerramos con el deporte sobre rueda”

SORTEO DE ZONAS PARA EL HOCKEY SOBRE PATINES EN DAMAS

SORTEO DE ZONAS PARA EL HOCKEY SOBRE PATINES EN MASCULINO

Descarga el fixture con horarios y escenarios del PROGRAMA SUDAM CLASIFICACION