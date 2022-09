Se viene Wonder Deluxe al Municipal

Se trata de un concierto sinfónico de soul con una producción que reunirá a más de 40 artistas en escena. Esta versión “Deluxe” se presentará una vez más en el Cine Teatro Municipal de Capital el 8 de octubre a las 21.30 hs.

Wonder se viste de gala y se prepara para vestir de soul a toda la provincia en una última función de soul sinfónico.

El mes que viene, Wonder Música Soul repite su sueño más ambicioso: transformarse en una gran orquesta de más de cuarenta artistas en escena.

Con la dirección y los arreglos a cargo de Jonatan Álvarez, esta versión “Deluxe” se va a presentar una vez más en el Cine Teatro Municipal por última vez el 8 de octubre a las 21.30 hs. El show fue estrenado este año en julio, con localidades agotadas. A pedido del público, se repite una última vez.

La banda promete hacer un recorrido por los grandes éxitos del soul e interpretar temas de reconocidos artistas de la música afroamericana soul como Aretha Franklin, Stevie Wonder, Nina Simone, Donna Summer, Earth Wind & Fire, Bruno Mars y Michael Jackson, entre otros. La nueva propuesta musical, en versión orquestal, promete una noche llena de lujo, emoción, ritmo y alegría.

El show cuenta con la participación de los integrantes Jonatan Álvarez en dirección musical y batería, Ana Laura Paroldi en voz principal, Débora Toledo, Luján Galdeano y Flopy Dupuy de Lome en coros. Fernando Muñoz (Mendoza) en bajo, Facundo Marín en guitarra, Gustavo Rodríguez en teclado, Agustina Brizuela en teclado. En saxo Gabriela Salas (Buenos Aires), Camila Vaquero (Uruguay) en trompeta y Franklin Moreno (Venezuela) en trombón. Además, la participación especial del galardonado grupo vocal “NuVox”, batucada “Unidos por el Ritmo”, músicos invitados de la orquesta sinfónica de la provincia, Abel Aciar, la bailarina Naza Botempo, y más.

Para agendar

Las entradas anticipadas tienen un valor de $1500 y pueden adquirirse en boleterías del teatro en Mitre 41 este de 9 a 13 hs o a través de https://agenda.municipiosanjuan.gob.ar.