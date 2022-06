Se viene una semana más fría que tu jefe cuando le pedís aumento

Se viene una semana más fría. Este lunes estuvo muy fresco en San Juan y en algunos lugares hasta hubo precipitaciones. Se espera una semana con varios días con el termómetro en 0°.

Este lunes, la mínima fue de 0° y la máxima de 12°. En algunas zonas de San Juan Capital, hubo garúa o como se dice popularmente, estuvo “chispeando”. En otra zonas como en Rivadavia cayó en muy poca cantidad granizo. Mientras tanto, en la mina veladero amaneció todo tapado de nieve.

La nieve en veladero

Pero según el Servicio Meteorológico Nacional, el frío del lunes solo es la antesala de una semana muy fría en la provincia. Es que para este martes se espera que este nublado, con una mínima de 0° y una máxima de 10°. Para el miércoles, la máxima subirá hasta los 20°, pero la mínima seguirá en 0°.

El jueves la mínima será de 1° y la máxima prevista es 15°. Para el viernes, se esperan 0° de mínima y 17° de máxima.

Recomendaciones del gobierno por el frío

En general:

Llevá ropa y calzado adecuado para las bajas temperaturas. Evitá prendas ajustadas para que el aire circule entre la piel y la ropa actuando como aislante. Póngase una sobre otra, varias prendas de ropa ligera y cálida mejor que una sola de un único tejido.

Protegete el rostro y la cabeza. Evitá la entrada de aire frío en los pulmones.

No realices ejercicios físicos excesivos puesto que el frío no es bueno para la circulación sanguínea.

– Si viajás:

Informate previamente sobre el estado de las rutas y situación meteorológica. En caso de ser indispensable el viaje revisar neumáticos, anticongelantes y frenos.

– En casa:

Revisá el estado de los calefactores a gas. Si tenés calefacción con gas sin salida al exterior, es fundamental ventilar el espacio.

Si usás brasero a leña o carbón, precaución en ambientes ventilados. Evitá intoxicaciones.

– Personas más vulnerables: ancianos, niños y personas con enfermedades respiratorias.

Siempre tener el botiquín de primeros auxilios a mano al igual que los teléfonos de emergencia.

– Prácticas de montaña:

Si realizás excursiones a la montaña, es conveniente tener en cuenta los siguientes consejos: Informarse del estado meteorológico de la zona a que se piensa ir, elegir la zona adecuada en función de la preparación física y del conocimiento que se tenga de la montaña, llevar teléfono móvil e informarse de los refugios de la zona.

Con la llegada del frío, también se encienden las alertas de intoxicación por monóxido de carbono (CO). En el siguiente apartado, recomendaciones para cuidarnos:

– Evitá instalar estufas o calefones eléctricos en baños o dormitorios. Es recomendable utilizar artefactos de tiro balanceado.

– No utilicés la cocina para calentar ambientes. Verificar que la llama sea azul.

– Verificá que no se encuentren obstruidos los conductos de chimeneas, estufas o rejillas de ventilación.

– No es recomendable pero, si usás braseros, encendé totalmente el carbón o leña y apagalos fuera de la casa. Retiralos del ambiente.

El monóxido de carbono es un gas venenoso que se produce por la combustión incompleta del carbono presente en materiales como leña, carbón de leña, gas, kerosene, alcohol, gasoil y nafta. Sus consecuencias son graves y puede llevar hasta la muerte. Por este motivo, MinGob, a través de su Dirección de Protección Civil, te brinda una serie de recomendaciones para tener en cuenta a la hora de calefaccionarse.

El principal peligro de esta sustancia potencialmente mortal es que resulta imperceptible, porque no tiene color, olor ni sabor, y no irrita los ojos ni la nariz. La inhalación de monóxido de carbono reemplaza el oxígeno en el torrente sanguíneo, lo que conlleva al sufrimiento de distintos órganos como el corazón y el cerebro, y si bien todos estamos expuestos, quienes tienen mayor riesgo de intoxicación son los niños pequeños, los adultos mayores, las personas con enfermedades cardíacas y/o pulmonares y los fumadores.