Se viene un tablao andaluz en el Teatro Sarmiento. El evento será mañana dede las 20 hs y contará con la cantaora Silvia Reina. El espectáculo combinará la pasión del canto con el baile flamenco, de la mano de músicos de Mendoza y Córdoba. La venta de entradas es por WhatsApp.

La cantaora sevillana, Silvia Reina actuará mañana desde las 20 en el Teatro Sarmiento en el marco de la Gala Flamenca San Juan.

Reina es una cantaora de flamenco que tiene una gran trayectoria en los tablaos como El Palacio de Andaluz y en Los Gallos. Participó en varios concursos y festivales en los que obtuvo innumerables premios.

“Estoy agradecida desde que llegamos a SJ, canto desde que tengo uso de razón, con tres años ya cantaba, aparte soy trabajadora social”, señala la talentosa artista.

Apenas terminó la carrera, decidió dedicarse al flamenco porque “es algo que no se puede explicar con palabras, se escapa, se tiene que sentir. Es una forma de enfrentarse a los problemas, no podría imaginar mi vida sin el flamenco, desde que me levanto hasta que me acuesto”, cuenta la cantaora.

“El flamenco no se puede explicar, se tiene que sentir. Es una forma de enfrentarse a los problemas”

“Nos dedicamos al flamenco por amor al arte, son muchas las trabas que nos encontramos pero por otro lado, al día de hoy llevo una vida no sujeta a horarios ni a los estándares comunes, nos dedicamos a lo que amamos”, agrega.

“También pongo mi canto al servicio del baile. La unión del canto, la guitarra y el baile es lo más maravilloso”, destaca la sevillana, quien finalmente agradeció a quien la trajo a SJ el “talentoso bailaor, Max Vergara”.

Viaje al corazón de España

El espectáculo combinará la pasión del canto con el baile flamenco y transportará al espectador al corazón de España, de la mano de músicos de Mendoza y Córdoba.

Max Vergara, director artístico del evento, destacó que en San Juan la cultura de este género musical está muy arraigada y se vive con gran pasión. En este marco, las bailaoras sanjuaninas Victoria Atencio y Alejandra Minet serán parte del grupo de danza que subirá a escena.

La presencia local se complementará con invitadas del Instituto Coppelia, Arte Flamenco e Instituto Madrid, que participarán de un master class con Silvia Reina.

A tener en cuenta

La venta de entradas para la Gala Flamenca San Juan, es únicamente anticipada por WhatsApp al +5492613669088.