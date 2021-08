Se viene un gran festejo en El Encón

Como todos los años, la fundación Solydar organiza un gran chocolate para el 29 de agosto, respetando los protocolos. También se oficiará una misa brocheriana con los fieles de este distrito.

El objetivo que se persigue es que los chicos de el Encón tengan un día diferente. Es por ello que todos los años la Fundación Solydar llega a festejar “el día del niño”, luego que se han hecho todas las celebraciones en distintos lugares.

La presidente de la Fundación Solydar sobre esta actividad contó que “el año pasado no pudimos estar por que por la pandemia no se pudieron hacer encuentros”, pero de todos modos mandaron las donaciones que las repartieron a través de la líder que tiene la fundación en el distrito veinticinqueño que se llama Nancy Villegas de Mansilla.

De acuerdo a lo que explicó la dirigente social, en El Encón hay más de 500 chicos a los que les llevan elementos en este día tan especial. Vale marcar que en zona hay muchas familias de puesteros y de huarpes.

Todos los años “llegamos hasta el CIC y ahí hacemos el emblemático chocolate”.

Este año, al igual que el anterior, “se hará con un protocolo importante, van los papás y retiran el chocolate con lo que corresponda de alimentos”. Luego de esto la líder de la fundación en la zona “lleva por los puestos, las donaciones que pudimos conseguir, ropa, mercadería, juguetes, para que no tengamos amontonamiento de gente”.

La partida será el 29 de agosto temprano en la mañana y contarán con la asistencia del Grupo Scout de la parroquia de Cristo Rey de Caucete. “Serán los chicos los que van a preparar el chocolate”.

Es por ello que para llegar con la máxima cantidad de elementos siguen juntando donaciones. “Estamos pidiendo puntualmente galletitas de miel y tutucas porque consideramos que son más alimenticias para los chicos”, dijo Susana de Mercado.

Una misa brocheriana

Este año, a diferencia de otros, “se hará una misa Brocheriana que está impulsada por el Grupo Amigos de Brochero. Es la primera vez en la historia que se hará una celebración de este tipo en el lugar”