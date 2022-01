Se viene la transfrmación tecnológica de los taxis de San Juan

Taxistas enviarán una carta al Ministro de la Producción pidiéndole que se haga realidad el plan de renovación de la flota. Esta semana se podría concretar el plan para cambiar los taxis a autos híbridos.

Se viene el nuevo cambio en la flota de autos para taxis en SJ. Se trata de un acuerdo que generaron choferes, conductores de taxis, remises y movilidades escolares con diferentes concesionarias.

Esto es con el fin de que mediante el Ministerio de la Producción se adhieran a planes de financiación con tasas blandas para la adquisición y renovación de vehículos medianos y chicos de transporte de pasajeros.

En el acuerdo se solicitó la reparación y modificación tecnológica de esos vehículos.

La solicitud financiera se debe a la falta de dinero para la renovación de 0km por las altas tasas de intereses y excesivos requisitos.

De acuerdo a lo señalado por el titular del Sindicato de Conductores de Taxis de San Juan, Walter Ferreri, “el ministro Ariel Lucero ya lo ha leído, lo tiene en agenda, lo ha propuesto en Buenos Aires y la semana que viene o la otra ya estaría. Digamos que ya avanzó dos escalones y quedaría el último”.

En este contexto, el sindicalista indicó que “desde el Sindicato estamos juntando cartas de cada taxista por individual, para que vea las inquietudes y que no desaparezcan los puestos de trabajo. El objetivo es fortalecer los lazos individuales y que los choferes no desaparezcan”.

En tal sentido, señaló que “con el cambio tecnológico, hay puestos de trabajo que van a desaparecer y lo que pretendemos es darles sus herramientas para que no pierdan su trabajo”.

“Este cambio nos va a favorecer, en la recaudación, en la no contaminación, en el ahorro de combustible y en la comodidad. Pero nos faltaría el detalle de que a los choferes que no tienen nada, darles un auto financiado, con la licencia para que se pongan a trabajar y que aquellos que tienen licencia y auto lo puedan cambiar”, comentó.