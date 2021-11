Se viene el Regional Amateur

Atlético Alianza por ser campeón, Colón por subcampeón, y Trinidad, por invitación, son los representantes de la Liga Sanjuanina del certamen del Consejo Federal que se inicia la semana que viene. Junto a otros cinco equipos de la provincia irán por el ascenso al Federal A.

Con el final de la temporada del fútbol local, llega el Regional Amateur. En este certamen del Consejo Federal de AFA, San Juan tendrá ocho representantes.

De la Liga Sanjuanina, participan Alianza y Colón, que ganaron el cupo al ser campeón y subcampeón respectivamente, más Trinidad, que recibió la invitación del organismo nacional.

Estos integran la Zona 6, la que también tendrá a San Martín de Rodeo.



Además, en la Zona 7, habrá otros cuatro equipos de la provincia: Angaqueros del Sud, Peñaflor y Del Carril, estos últimos del departamento San Martín, todos de la Liga Caucetera. A ellos se les suma Hipólito Yrigoyen, de Santa Lucía y de la Federación Sanjuanina.

El inicio está a la vista, será el fin de semana que viene. Por ahora no hay movimientos grandes en el libro de pases, aunque en estos días seguramente habrá de eso.

En el primer capítulo estos serán los duelos por la Zona 6: San Martín vs Colón y Trinidad vs Alianza. Por la Zona 7: Hipólito Yrigoyen vs Angaqueros y Peñaflor vs Del Carril.

Todos los sanjuaninos integran la Región Cuyo, que en total tiene 7 zonas. De cada una clasifican los 2 primeros y 2 mejores terceros, totalizando 16 que avanzan. Luego jugarán a eliminación directa, en partido y revancha, hasta que quede uno solo.

Ese ganador de Cuyo se suma a los ganadores de las otras 7 Regiones. Entre esos 8, disputarán la Etapa Final que otorga 4 ascensos al Federal A.