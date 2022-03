Se viene el otoño… A mejorar las defensas. En esta época del ano, nos preguntamos como hacemos para estar fuertes. Y estos anos mas que nunca, con la amenaza del Covid, aprendimos sobre como cuidarnos.

Te cuento que alimentos debemos reforzar

Consumir alimentos cítricos como mandarina, kiwi, limón, lima… son una fuente principal de vitamina C, un nutriente muy importante en el funcionamiento del sistema inmunológico y en el objetivo de alejar los virus. Recorda, tomar el jugo de naranja apenas lo exprimes, porque a los 20 minutos pierde las propiedades.

La cebolla y el ajo contienen propiedades antibacterianas y antivirales, que le dan la batalla a infecciones respiratorias.

Los vegetales verdes como brócoli, acelgas, espinaca, que son ricos en aminoácidos, en ácidos grasos omega y fibra.

El jenjibre, alivia la irritacion de garganta y aumenta las defensas. Evita el alcohol, el azúcar y la comida procesada como empacados, comida rápida, frituras, etc.

Por Dra. Silvina G. Guala

Esp. en Geriatria y

Gerontologia Internista

Medicina del estrés

Medicina regenerativa

biomednuevamedicina

No te olvides de un buen descanso de 8 horas ayuda a las defensas.

Cuando estás privado de sueño, el cuerpo produce hormonas de estrés como el cortisol para mantenerte despierto y alerta, lo que puede suprimir tu sistema inmunológico

Hacer ejercicio potencia las defensas ,hace que los anticuerpos y los glóbulos blancos del cuerpo circulen con mayor rapidez, lo que significa que pueden detectar y concentrarse en los virus más rápidamente. Mantenerte activo de esta manera también disminuye las hormonas del estrés, lo que reduce las posibilidades de enfermarte. Como podemos saber si nuestras defensas no están bien?

Estos son algunos síntomas que debemos prestar atención

• Infecciones y/o resfríos recurrentes

• Alergias

• Enfermedades simples, que duran más de lo normal, demoran en curarse o se agravan

• Fiebre frecuente

• Ojos secos

• Cansancio habitual

• Náuseas y vómitos

• Diarreas

• Caída del cabello

Suplementar con vitamina C sin azucar, vitamina A, betacarotenos, zinc y selenio nos ayudara a un cuerpo fuerte.