Se viene el Gran Premio

El sábado 11 de septiembre, a partir de las 17.15, se llevará a cabo en el hipódromo de Rivadavia la carrera más simbólica de San Juan, que le rinde homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Habrá más de $800.000 en premios.

Pasado mañana se disputará la edición número 68 del Gran Premio “Domingo Faustino Sarmiento” en el Jockey Club San Juan (hipódromo de Rivadavia), la carrera más emblemática del turf sanjuanino, que tendrá la presencia de público.

Serán 11 categorías y a partir de las 17.15 se pondrá en marcha el Clásico que recorrerá un total de 2.200 metros de distancia.

Un total de 14 jinetes buscarán quedar en la historia junto a su caballo, por el que trabajaron y cuidaron todo el año.

La carrera estelar de la tarde repartirá un total de $300.000 en premios a dividir entre el ganador ($90.000), segundo ($27.000) y tercero ($10.000).

El año pasado el turf fue la primera actividad en retornar a las competencias en San Juan.

En una definición polémica y que hasta tuvo que cambio de fallo. En la pista había ganado More Easy, pero tras una protesta, le dieron por ganada la carrera a quien había sido segundo Will Smit, el caballo del ex técnico de San Martín Darío Forestello. Con ese antecedente el sábado se vuelve a correr el Gran Premio.

PÚBLICO Y ENTRADAS

Debido al protocolo Covid, solo 1.500 personas podrán ingresar al hipódromo de Rivadavia para ver el Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento. A partir de las 7.30 de la mañana se habilitará la entrada.

En cuanto al precio de las entradas, $300 las damas y $700 los caballeros.

Par poder ingresar los espectadores deberán exhibir el carnet de vacunación contra el coronavirus, con al menos una dosis colocada.