Se viene el “Gamer Fest” en el Centro Conte Grand. El próximo viernes y sábado, las puertas del centro cultural estarán abiertas de 18 a 22 horas, para recibir a todos los apasionados por el mundo gamer. Habrá diversos juegos y competencias gratuitas.

La comunidad sanjuanina de gamers se prepara para vivir dos días con mucho entretenimiento y diversión.

El emprendimiento local Lag Esports presenta con el apoyo del Centro Cultural Conte Grand la “Gamer Fest” el próximo viernes y sábado.

Las puertas del Conte estarán abiertas de 18 a 22 horas, para recibir a todos los apasionados por el mundo gamer.

Entre las propuestas gratuitas habrá diversos juegos y competencias de: Fifa 21 y Mortal Kombat 11 en PlayStation 5, Efootball PlayStation 4, Just Dance playstation 4, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, realidad virtual con Oculus, exposición de vendedores, The king of Fighter en retro Arcades, entre otros.

Sobre Lag Esports

LAG Mobile Esports es un club de deportes electrónicos que representa a algunos de los mejores jugadores competitivos y talentos de todo el mundo. Liderado por plataformas legendarias de Free Fire y Call of Duty mobile Players.

Según sus creadores, “LAG Mobile Esports se creó con el deseo de innovar en la gestión y el negocio de los equipos de deportes electrónicos, manteniendo al mismo tiempo nuestros valores fundamentales de profesionalismo, ambición, resiliencia y entretenimiento”.

“En LAG Esports, nos esforzamos por alcanzar el éxito y mejorar todos los días. Nuestra cultura se basa en la voluntad de aprender, la colaboración, la creatividad y, lo que es más importante, el deseo compartido de lograr juntos los mayores logros de los deportes electrónicos en la industria, sin importar el campo”, destacan desde su situio web.

“Nunca nos dormimos en los laureles. Nunca estamos satisfechos. Siempre tenemos hambre de más. Nos esforzamos por estar en la cúspide de la innovación y ser los precursores de nuestro entorno de deportes electrónicos móviles que cambia rápidamente”.

“Somos intransigentes y nos mantenemos en los más altos estándares mientras servimos como un modelo a seguir para la industria”, agregan.

Para más información, visitar www.lagesports.com.