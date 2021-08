Se viene el fin de las tarjetas de crédito…

Una de las principales empresas de pago a través de tarjetas de crédito, Mastercard, comenzó el proceso para no usar más la banda magnética en sus productos. Según informó el medio británico BBC, en 2033 ya no habrá ninguna en el mercado.

Las nuevas formas de pago hacen que, tras más de 60 años de vigencia, dejen de ser útiles. En el momento de su “desaparición” habrán tenido un recorrido de más de 70 años de historia en el mercado, siendo un elemento indispensable para la seguridad de los pagos con tarjeta.

Tendrán un tiempo de gracia, que puede extenderse una década, en la que pedirán a usuarios y empresas que pasen a los pagos a través de otras tecnologías.

El principal motivo de la decisión es que, tras la pandemia del coronavirus, crecieron las nuevas formas de pago digital y cada vez más usuarios renuncian a pagar en efectivo. En ese contexto, en Mastercard entienden que las tarjetas con chip, clave y las nuevas biométricas (basadas en huellas dactilares) ofrecen más seguridad.

De esta forma, Mastercard se convierte en la primera marca del mundo en dar el pistoletazo de salida al fin de la banda magnética.

Como otros inventos de la segunda mitad del siglo XX, la banda magnética surgió de la rivalidad entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos, En la década del 60, la empresa IBM aceptó el encargo de la agencia central de inteligencia estadounidense (CIA) de crear tarjetas de identidad para su personal con que poder reconocerlo de manera secreta.

En aquel momento, a los ingenieros de la compañía informática de EEUU se les ocurrió la idea de pegar la información codificada en una cinta magnética que iría en las tarjetas de plástico del personal de la CIA.

Este proyecto nació en forma paralela a la irrupción de las primeras grandes compañías de pago a través de tarjetas de crédito. Apenas dos años antes, se habían fundado BanAmericard (Visa) e InterBank Card Association (Mastercard).

No tardaron en introducir la tecnología de la CIA en sus propios productos y exportaron sus tarjetas a gran parte de los países avanzados. De esta manera, la banda magnética se popularizó en todo el mundo. Un invento de la Guerra Fría que ha dado el primer paso para convertirse en una anécdota del pasado.

Desde su primera versión como una tarjeta Diners Club de cartón hasta las variedades integradas en chips que se pueden ver actualmente, el concepto detrás de la tarjeta de crédito es el mismo: es un método para comprar algo, recibirlo en el momento, y pagarlo más adelante.

Pero, ¿cuándo y cómo se inventaron las tarjetas de crédito?

Se podría decir que el concepto de crédito se remonta al menos a hace 5.000 años y se sitúa en la antigua Mesopotamia. Las inscripciones en tablillas de arcilla de ese período muestran un registro de transacciones entre los comerciantes mesopotámicos y vecinos de Harappa, y se encuentran entre los primeros ejemplos conocidos de un acuerdo para comprar algo en el momento pero pagarlo más tarde.

Miles de años después llegaron las primeras versiones de las tarjetas a los locales, donde los comerciantes del Viejo Oeste emitían productos a los agricultores y ganaderos que no tenían el dinero por adelantado para comprar los suministros. Los comerciantes emitían monedas de metal o platos pequeños como recibo del préstamo y, a medida que los granjeros cosechaban sus cosechas y los ganaderos vendían su ganado, reembolsaban al comerciante.

Con el tiempo, estos marcadores de posición para el pago total evolucionaron Estados Unidos y se transformaron en versiones que se parecen más a las tarjetas que usan en la actualidad.

La primera aparición de tarjetas en negocios se le atribuye la popularización del sistema de contabilidad Charga-plate. Estas placas de metal similares a una placa de identificación se utilizaron en las décadas de 1930 a 1950 en los grandes almacenes, cada uno de los cuales entregaba sus propias placas a sus clientes.

En el año 1950, la tarjeta Diners Club se convirtió en la primera tarjeta de la tienda en obtener un uso generalizado después de que su fundador, Frank McNamara, se inspirara en haberse olvidado su billetera en casa mientras salía a cenar. Junto con su socio, Ralph Schneider, lanzaron la primera tarjeta Diners Club, que fue considerada ampliamente como el nacimiento de la tarjeta de crédito moderna. Los clientes que tuvieran la tarjeta cargarían su comida a la tarjeta y el restaurante enviaría la factura a Diners Club. A su vez, Diners Club enviaría el pago directamente al banco del restaurante, cobrando una pequeña comisión por la transacción. Los titulares de tarjetas deberán pagar su factura en su totalidad cada mes a Diners Club.

En su primer año de funcionamiento, Diners Club creció a más de 10.000 miembros e incluyó 28 restaurantes y dos hoteles que aceptarían mensualmente de su clientela de élite.

Cuáles fueron las primeras tarjetas bancarias

Si bien comenzó como una empresa de transporte de carga, American Express eventualmente cambió su enfoque a su negocio de giros postales y cheques de viajero, que llegó como un reemplazo seguro para llevar grandes sumas de efectivo. Eventualmente, American Express desarrolló su primera tarjeta de crédito en 1958, lo cual permitió a los clientes pagar su factura mensualmente a cambio de una tarifa anual. Los negocios que aceptaran la tarjeta pagarían a American Express un porcentaje del monto cobrado, un precursor de la práctica ampliamente utilizada hoy en día conocida como tarifas de intercambio.

Ese mismo año, Bank of America, con sede en California, dio un paso más allá y emitió un BankAmericard en papel con un límite preaprobado de us$ 300 a 60.000 clientes en Fresno y lanzó la tarjeta en todo el estado en 1966. Este primer intento terminó siendo un costoso error de juicio, con tasas de morosidad superiores al 20% y un fraude desenfrenado.

El concepto de una tarjeta de crédito renovable en la que se puede mantener un saldo de mes a mes demostró ser un éxito a medida que la creciente clase media de Estados Unidos se aferró a este nuevo producto financiero que brindaba comodidad y un préstamo personal instantáneo. Más tarde, en 1976, BankAmericard cambió su nombre a “Visa”, una palabra que sonaba igual en casi todos los idiomas.

Las primeras tarjetas internacionales

De acuerdo a lo informado por Diners Club, en 1953, su tarjeta fue la primera tarjeta de crédito aceptada internacionalmente cuando empresas del Reino Unido, Cuba, Canadá y México comenzaron a aceptar pagos de los titulares de tarjetas Diners Club.

En el año 1970, BankAmericard tuvo tanto éxito que se formó la International Bankcard Company (IBANCO) para implementar la tarjeta de pago a escala mundial.

Cómo evolucionaron las tarjetas de crédito

Un gran avance en la tecnología de tarjetas de crédito en la década de 1960 fue un catalizador en la popularización de las tarjetas de crédito como método de pago. A un ingeniero de IBM llamado Forrest Parry se le atribuye la colocación de cinta magnética en la parte posterior de las tarjetas para que los consumidores puedan “pasar” su información en un terminal de punto de venta. La cinta magnética se usó originalmente para almacenar información de audio y Parry estaba jugando con formas de que contenga información del titular de la tarjeta para colocarla en una tarjeta de crédito. Cuenta la leyenda que la esposa de Parry, que estaba planchando, sugirió que planchara la cinta sobre la tarjeta y así nació la banda magnética.

“Con los avances tecnológicos vienen aquellos que intentan explotarlas. A medida que las tarjetas de crédito ganaban popularidad, también lo hicieron los estafadores que usaban sus propios métodos para hacer cargos falsos utilizando la información de la tarjeta de otros. El fácil acceso de deslizar una tarjeta significaba que los ladrones podían usar un tarjeta que encontraron o robaron. Los estafadores más sofisticados desarrollaron un proceso conocido como “skimming” en el que un ladrón podía robar la información con su propio lector para robar la información del titular de la tarjeta.