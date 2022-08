Se va la última fecha

Hoy comienza a disputarse la 21° Fecha del Torneo Aniversario de la Federación Sanjuanina de Patín. Hay 7 clasificados a cuartos de final.

Tres equipos pelearán por ingresar al cuadro de playoff en el hockey local cuando se dispute la última fecha del Torneo 80° Aniversario.

Hasta el momento están clasificados Lomas de Rivadavia (49), quien se aseguró el primer puesto de la etapa regular.

Lo siguieron SEC (42), Valenciano (42), Hispano (40), UVT (39), Concepción (39) y Social San Juan (37). En esta última fecha podría cambiar la posición final de algunos de ellos.

Pero queda una plaza para ingresar a cuartos de final y se la van a disputar Olimpia (35), Bancaria (34) y Unión (33).

La fecha como siempre se desdoblará entre hoy y el viernes con los partidos de segunda que empiezan a las 20.00 y la primera división a las 21.30.

Hoy jugarán:

Médano de Oro vs. Huarpes

Richet Zapata vs. B° Rivadavia

Sarmiento vs. Caucetera

Estudiantil vs. Colón

Ctro. Valenciano vs. Media Agua

Para el viernes se darán los partidos que determinarán el último clasificado. Ellos son:

Estudiantil S23 vs. Olimpia

Social San Juan vs. SEC

Lomas Rivadavia vs. Hispano

UVT vs. Bancaria