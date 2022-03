Por ahora Villalba sigue, “mañana entrenamos con el técnico”

sostuvo el capitán verdinegro Jonathan Botinelli consumada la derrota ante Riestra. El DT no habló con la prensa y su continuidad está en jaque.

Terminó el partido y se reunió con el plantel. No habló con la prensa y la derrota ante Riestra dejó en suspenso la continuidad del entrenador Luis Villalba.

Los dirigentes se reunieron luego con el técnico y por ahora “Luigi” sigue. Pero ya no tiene mucho margen de error. El equipo no responde, no hace goles de local y eso preocupa.

El capitán Botinelli fue el único que dio al cara y respecto a la situación dijo, “mañana (por hoy) entrenamos con el entrenador. Él (por Villalba) sabe que cuando los resultados no mandan, es el detonante. Hay que seguir trabajando, prefiero cometer errores ahora y no en el final”.