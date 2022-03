Hoy se sortearon los cuartos de final de la Champions League. Los ocho equipos que accedieron a esta instancia ya conocen a sus rivales.

El sorteo realizado en Nyon, Suiza, sede de la UEFA, definió los duelos que animarán esta instancia.

Chelsea, vigente campeón del certamen continental, se enfrentará al Real Madrid, que viene de eliminar al París Saint-Germain (PSG). El Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone, que dejó afuera al Manchester United de Cristiano Ronaldo, chocará con el otro equipo de la ciudad inglesa, el City. Los otros dos duelos serán Villarreal vs. Bayern Múnich y Benfica vs. Liverpool.

Vale recordar que no hubo cabezas de serie y que cualquier equipo podía quedar emparejado con cualquiera, independientemente de la liga a la que pertenecieran.

La ida se disputará el 5 y 6 de abril y la vuelta, una semana después, el 12 y 13 del mismo mes.

Las semifinales, en tanto, se jugarán el 26 y 27 de abril (la ida), y el 3 y 4 de mayo (vuelta).

En la última instancia antes de la gran final, que se disputará el 28 de mayo en el Stade Frances de Francia, el ganador del Manchester City vs. Atlético de Madrid jugará contra el ganador del Chelsea vs. Real Madrid, mientras que los ganadores de Villarreal vs. Bayern Múnich y Benfica vs. Liverpool definirán la otra llave.

