Murió Bartolo Baggio, el anciano que quedó grave tras una operación de cadera. Al abuelo le cancelaron tres veces la cirugía. Su nieto Fernando Baggio había dicho que habían posibilidades de que no despertara. Zonda Diario lo entrevistó meses atrás para contar su vida de película.

Se salvó de la Segunda Guerra Mundial y del coronavirus pero no de la clínica Santa Clara. Fernando Baggio confirmó la noticia a través de su Facebook. Su abuelo Bartolo había quedado muy grave tras ser operado en la Clínica Santa Clara.

El lunes pasado, Fernando había expresado por la misma vía que desde la clínica les avisaron que no había posibilidad de que despierte por los graves daños orgánicos que tenía. A su abuelo le cancelaron en tres oportunidades en la Clínica Santa Clara una cirugía de cadera. Si bien días atrás lo operaron, el anciano “nunca se recuperó de la cirugía”.

Según Baggio, Bartolo “entró caminando a esa clínica, antes iba a tomar café con sus amigos, llevaba una vida súper activa a pesar de su edad”. Pero, tras esperar semanas por la cirugía en la clínica, el adulto mayor adquirió infecciones hospitalarias por lo que en los últimos días se encontraba con oxígeno, inconsciente y con gravísimos daños neurológicos.

“Es una cosa de locos lo que pasa en esa clínica”, había sentenciado Fernando.

Debido al trato que vio desde la clínica hacia su abuelo, Fernando había manifestado que la Clínica Santa Clara “debería estar clausurada, es un depósito de adultos mayores con tratos inhumanos”. “Es un gran negocio. Es muy triste lo que pasa ahí, eso no tiene solución: o la intervienen o la clausuran porque es una vergüenza. El doctor Mattar nunca dio la cara, lo vimos por los medios nada más”, expresó en sus redes sociales.

Una vida de película

En la nota publicada por Zonda Diario el 1 de febrero pasado, Bartolo expresaba que la pandemia era peor que la Segunda Guerra Mundial porque además de estar encerrado todo el tiempo, se cierran fábricas, talleres, comercios, los chicos no van a la escuela, no se puede encontrar trabajo. Estamos viviendo momentos muy delicados y va para largo, en la guerra estaba más libre. Pude escapar de los Nazis pero no puedo escapar de la pandemia, esto es para todos igual”, cerraba el abuelo.

