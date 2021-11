Se rompió el ligamento, volvió y le dio el triunfo al Verdinegro

El volante, nacido en la cantera del club, sufrió una dura lesión que lo marginó 8 meses de las canchas, justo cuando Grelak lo subió a Primera. Después de casi un año regresó y marcó su primer gol con el club de sus amores.

En noviembre del 2020 Alfredo Grelak, el DT en ese entonces, lo subió a Primera y firmó su primer contrato profesional en San Martín.

Esa alegría le duró poco, ya que días después (01/12/20) se rompió el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha en un entrenamiento.

Estuvo casi ocho meses sin jugar y no la pasó bien. Con el apoyo de su familia salió adelante y regresó más fuerte que nunca.

Jugó unos minutos ante Atlético Güemes y el sábado le dio la victoria ante Instituto, su primer gol en el Verdinegro.

A punto de sacar una carne al honor con papas, el volante talentoso surgido de las inferiores, Franco Aguirre (22 años) contó cómo vivió su vuelta a las canchas y su primer gol con la camiseta de sus amores.

“En el gol se me vino a la cabeza la lesión, cuando estaba acostado y no podía hacer nada. La pasé mal, pero nunca bajé los brazos. Le seguí metiendo y salí gracias al apoyo de mi familia”, recuerda

los momentos difíciles que atravesó. El fútbol le dio revancha y el sábado le dio la victoria ante La Gloria. “Entré en el entretiempo y por suerte pude convertir para darle la victoria al equipo. Fue mi primer gol con la camiseta de San Martín, lo festejé mucho. Fue el gol más importante de mi carrera, hacer el gol con el club que tanto quiero es muy lindo”.

El gol fue a los 15 minutos del complemento con una jugada de contragolpe. “Rivero me dio un pase de gol y definí ante el arquero. Todos me fueron a felicitar por mi primer gol y un dirigente me había dicho que iba a hacer gol”, relata.

El video y as fotos de ese partido quedarán en el cajoncito de sus recuerdos para siempre.

“Siempre mandan al grupo el link de los partidos y éste lo voy a guardar con las fotos”, cuenta emocionado el número “16” del Verdinegro.

Franquito se ganó la confianza de Luis Facundo Villalba con su habilidad y talento.

“Mi objetivo es asentarme y tener continuidad en el club. Cada vez me voy sintiendo mejor a medida que pasan los partidos”.

Franco Aguirre la pasó mal por una lesión pero salió adelante y el fútbol le dio revancha.