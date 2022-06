Se profundiza el faltante de gasoil en SJ

Acerca de

El faltante de gasoil se agrava en la Argentina. Esto lleva a que haya una gran cantidad de provincias donde no stock suficientes como para proveer la demanda de este combustible, que entre otras cosa es vital para la producción agropecuaria y minera.

En el caso de San Juan, este fin de semana largo, se evidenciaron problemas de provisión en departamentos como 9 de julio y 25 de Mayo. En tanto que en varias estaciones de servicios de los departamentos del interior de la provincia se vendían cupos limitados. La respuesta que reciben quienes van a cargar este tipo de combustible es que recién para hoy martes de nuevo habrá volumen para vender.

El secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, Bernardo Turcumán explicó que la provincia está recibiendo el cupo histórico de gasoil. Sin embargo, en la actualidad este volumen no alcanza pues hay una demanda no contemplada, que es la de la flota cautiva. Es que las petroleras no están proveyendo a las grandes empresas, que compraban en forma directa, por lo que “compran o intentan hacerlo en las estaciones de servicio”, explicó Turcumán.

Atendiendo a esta situación, los cupos de combustible que se distribuyen en la provincia, llegan con una cierta racionalización. Es que se aportara todo el volumen que establece el cupo histórico, con la actual demanda, la provincia se quedaría sin gasoil en los primeros días de cada mes.

Así las cosas, los estacioneros tratan de racionalizar la oferta a consumidores que no son clientes diarios. En algunos casos tienen un tope de 20 litros.

Turcumán explicó que “ahora vienen a cargar combustibles personas que antes no eran clientes”.

El problema

De acuerdo a lo que explicó Turcumán, si bien somos un país productor de petróleo, en la actualidad hay un déficit de alrededor del 25% de gasoil. Por esta situación se tendría que importar una gran cantidad de este combustible, pero el Estado nacional no cuenta con los suficientes dólares como para hacerlo. Explicó que “la referencia del barril de petróleo en Argentina es de 65 dólares y en el mundo es de 120 dólares”. A su vez atribuyó al Estado nacional una falta de interés en solucionar este problema, que de manera directa impacta en la producción del país.

Un invierno benévolo

Por otro lado, Turcumán reconoció que este invierno ha sido hasta el momento benévolo, pues no se han producido aún faltantes de gas. Hay que recordar que en la generación eléctrica, cuando falta el gas se reemplaza por gasoil, lo que sin dudas sería otro importante cuello de botella en el país.