Se picó: estalló la polémica por los perros asesinos y las redes están que arden

Las proteccionistas se cansaron de recibir críticas por los perros que atacaron a un trabajador del PTA y lo mataron.

La tragedia de Daniel Morales, un trabajador del Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) ha causado un gran revuelo en la sociedad sanjuanina. Es que su muerte abrió el debate entre los que piden matar a los perros y las proteccionistas, que advierten que esto es ilegal.

Ya lo había dicho ayer el abogado animalista Horacio Lucero, en diálogo con Zonda Diario: “Las proteccionistas vienen siendo atacadas sistemáticamente, cuando ellas no tienen nada que ver. Muchas veces, ellas ponen dinero de su bolsillo para cubrir una falencia que, muchas veces, es estatal y no tiene nada que ver”, reparó el abogado en una nota que levantó la polémica al recordar que el rifle sanitario es ilegal en este caso

En los comentarios, los usuarios expresaron sus opiniones al respecto y muchos criticaron a los proteccionistas. Otros, los defendieron resaltando su labor:

La proteccionista más famosa, publicó una dura carta

Emilia Merino, la referente de Sala de Emergencia SJ, ha estado muy activa dando notas en varios medios al respecto. Cansada de las críticas que reciben las proteccionistas, realizó un duro comunicado en su cuenta de facebook:

“Cansada de leer a opinólogos e ignorantes decidí hacer un descargo!

Es lamentable lo que sucedió con este Sr Morales y los casos anteriores, desde nuestra ONG le enviamos nuestro más sentido pésame a las familias?

Pero a esos opinólogos baratos y criticadores seriales que solo están detrás de un teclado, les informo que ningún proteccionista prioriza la vida de un animal por sobre la de una persona, deben saber que mientras nosotros sacamos un animal de la calle, para evitar un accidente, una bolsa de basura menos rota o un posible ataque, pensando justamente en la sociedad, en nuestro prójimo, otros irresponsables tiran camadas completas de perros bebés que los que logran sobrevivir, arman sus jaurías y si están en campo traviesa como en el último caso, atacan para defenderse o defender su territorio ya que son animales que no razona y son territoriales, esto sucede y seguirá sucediendo mientras gente irresponsable no castre y siga tirando camadas completas a la calle, por lo cual si no quieren más estos ataques deben comprometerse y denunciar a los que abandonan, el Sr Munizaga debe poner las cámaras a disposición, y los jueces deben dictaminar correctamente, acordé al delito, es la única solución posible!

Y a todos los que abandonan les informo que son los UNICOS CULPABLES DE ESTAS MUERTES, UD opinólogos que no hacen nada y solo critican una labor que no conocen, también son los culpables y mucho más que los perros, ya que ustedes se suponen piensan y tienen conciencia, los animales NO!”