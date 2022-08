“Se me fue el amor de mi vida”: el desgarrador mensaje de la novia del chico fallecido

Pablo Arévalo tenía 23 años y murió este lunes tras un terrible siniestro vial en Pocito.

Pablo Arévalo tenía 23 años. Fue jugador de Vélez Sarsfield, club del que era fanático. Se despeñó en las inferiores, pero no llegó a primera. Había vuelto a San Juan, donde últimamente trabajaba en una textil ubicada en Ruta 40.

Este lunes iba manejando la Ford Ecosport de su padre por San Miguel rumbo a su casa en el Barrio Salvador Sur de Pocito, cuando encontró la muerte. Entre las calles 7 y 8 perdió el control y se cruzó de carril. La versión de los investigadores indica que la camioneta volcó e impactó contra un árbol, y que su conductor sufrió graves lesiones que le costaron la vida prácticamente en el acto.

Tras su muerte, su novia publicó un sentido mensaje en Instagram:

“No queda nada más que los recuerdos y todos los momentos que me diste de felicidad. Hoy quedo mi vida destrozada por completo. No sé imaginan la clase de persona que era, la felicidad que manejaba siempre. Siempre me decías cambia esa cara que te ves fea, era normal en mí siempre idiota, a pesar de eso, él me amaba, tuvimos mil momentos malos, pero luchamos una y otra y otra vez por este amor, nos amábamos como locos. Te amo como loca … te voy a amar toda la vida mi gordito. Espero que donde estés sigas con tu alegría y luz que tenías siempre. Amen chicos amen no sean cagones arriesguen todo no dejen nada para después puede ser muy tarde”.