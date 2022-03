Se mandó tremendo chamullo para robar un celular

Se mandó tremendo chamullo, robó pero la víctima lo persiguió hasta atraparlo, a pesar de que se fugó en moto con un compañero delincuente. Ahora marcha al penal.

Este jueves a eso de las 13:15 hs un joven esta realizando una reparación en la planta alta de una casa en Rivadavia. De repente, se acercó por la puerta, una persona que se encontraba vestido de pantalón negro, camisa de grafa manchada con grasa y gorra blanca con la leyenda del GOBIERNO DE SAN JUAN.

Lo llamó desde la vereda y le dijo que necesitaba vender unos materiales de construcción que tenía, precisamente un juego de baño con grifería. Que lo hacía a muy bajo precio, ya que necesitaba el dinero.

El damnificado, se comunicó con su madre, a quien le comentó la oferta, y dijo que por el precio convenía comprarlo. Le dijo que lo traiga, pero el oferente le dijo que no podía, que no tenía en que traerlo.

El trabajador ofreció ir en el vehículo de su propiedad, para lo cual Ponce le dijo que bueno. En un momento, Ponce le pidió que le prestara el celular para llamar a una persona para que vaya sacando los materiales ofertados.

En ese momento, comenzó a hablar con un tercero. De repente bajó del auto y caminando, como sí siguiera hablando se metió por una vereda ya que la calle se encontraba cortada.

El trabajador empezó a dudar de Ponce, a quien le dijo que no se vaya con el celular. En ese momento, Ponce se echó a correr a un lugar donde lo esperaba un sujeto en moto.

El damnificado lo persiguió y algunos obreros intentaron colaborar con la aprehensión. Pero Ponce logró subir a la moto. El trabajador los derribó de la moto. Ponce corrió al este por calle Pablo Rojas.

El damnificado, creyendo que el celular había sido entregado al de la motocicleta, trató de alcanzarlo, pero éste huyó en la moto. Un transeúnte le dijo que el otro estaba cerca, que se había sacado la camisa y la gorra.

Por lo que el damnificado persiguió a Ponce hasta atraparlo en calle Diagonal Viamonte y Virgen de Lourdes, con ayuda de unos transeúntes. El damnificado fue agredido por el aprehendido.

En dicha oportunidad, un móvil policial que se encontraba de recorridas por el lugar, observó la situación y arrestó al ladrón.

El ladrón amenazó al trabajador y le dijo: “sé donde vives; somos 11, te van a buscar, ya vas a ver cuando me suelten, no me denuncies porque vas a ver lo que te va a pasar “

La condena

Este viernes, Flagrancia resolvió mediante juicio abreviado condenar al imputado a 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo, declaración de reincidencia y Prisión preventiva.