Se lesionó en la ida, se recuperó y fue el héroe lechuzo

Sostuvo el delantero Francisco Salinas que le dio la clasificación agónica a Alianza a la final del Regional Amateur. El domingo enfrentará a Atlético Paraná a todo o nada en busca del ascenso al Federal A.

Vivió una semana especial. Se lesionó en el partido de ida y estaba casi afuera de la revancha. Eso lo tenía mal, pero con doble turno de kinesio logró recuperarse y fue el héroe.

Alianza había logrado dar vuelta el partido y vencía 2-1 a Gutiérrez ante su gente, resultado que estiraba la definición a los penales.

El Pipi Francisco Salinas ingresó al inicio del segundo tiempo y cumplió lo que le prometió a sus padre. Sobre el final, luego de un saque de arco de Jairo Díaz, el delantero le dio al Lechuzo el gol de la clasificación a la final del Regional Amateur.

El domingo a las 18, en la cancha de Estudiantes de Río Cuarto y sin público, Alianza enfrentará a Atlético Paraná (ganador de la zona Litoral Sur) buscando el tan ansiado ascenso al Federal A. Después de la euforia y locura, Francisco Salinas revivió la emotiva definición, su gol decisivo y palpitó la gran final.

SALINAS REVIVIÓ EL GOL

“Cuando hice el gol pasaron muchas cosas por mi cabeza. En la ida me lesioné, me hice un esguince y no sabía si llegaba. Con doble turno de kinesiología pude recuperarme. Entre en el entretiempo y pude cumplir lo que le prometí a mis viejos. Les dije que iba a marcar el gol de la clasificación y gracias a Dios lo pude cumplir. Ahora queda el último partido, ojalá se nos de, porque Alianza tiene herramientas para dar el golpe final”, sostiene aún emocionado el “Pipi”.

El gol que lo transformó en héroe fue a los 30 minutos del complemento. “Jairo (arquero) sacó del arco, el Morci (Gonzáles) la peinó y me quedó la pelota. La tomé cerca de la media luna del área y la puse junto al palo. Fue un festejo loco y eufórico. Es que estamos viviendo cosas muy lindas y este club se merece estar en otra categoría”.

A los 3 minutos de juego Alianza comenzó perdiendo y todo parecía cuesta arriba. Pero la charla de Pallaroni en el vestuario los despertó y en el segundo tiempo el equipo salió con otra cabeza.

“El grupo fuerte, dar vuelta un partido así te motiva el doble. Empezamos perdiendo muy rápido y nos costó en el primer tiempo. En el segundo tiempo cambiamos el chip y pudimos levantar el partido. Los goles llegaron rápido y eso fue bueno. No quería llegar a los penales, porque iba a ser mucho sufrimiento”.

Después del partido terminó con el tobillo adolorido, pero después de la hazaña “tengo el pie medio jodido, ya no importa nada”.