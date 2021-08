Se incendió la casa de Jorge Rial

Tras salir del estado de shock, Jorge Rial, contó en la red que su casa, en el barrio de Belgrano, sufrió un incendio. El conductor de Radio 10 llevó tranquilidad a todos al explicar que tanto el como Romina Pereiro, su esposa, están en buenas condiciones.

“Ayer a la noche sufrimos un incendio en nuestra casa. Por suerte estamos todos bien. Se circunscribió a la cocina que, obviamente, quedo inutilizada. El resto de la casa perfecto, salvo por los efectos del humo. Tanto Romi como yo estamos en perfectas condiciones”, conto Jorge Rial a traves de sus historias de Instagram.

Y conductor de Argenzuela, continuo: “Agradecimiento eterno a los bomberos del cuartel V de Belgrano. No solo llegaron rápido sino que en todo momento estuvieron pendientes de nosotros. Nuestros héroes de carne y hueso. También la policía de la Ciudad y el Same que estuvieron hasta el último minuto”, indicó.

Y a los vecinos que nos hicieron el aguante mientras intentábamos saber que nos estaba pasando. Fue un shock. Ahhhh. Rusty y Suri -sus perros- también están bien. No se separaron u minuto de nuestro lado”, agregó Rial.

Por último, el presentador de radio y televisión, periodista y empresario argentino, de 59 años de edad, reflexionó tras el hecho que pudo haber sido una tragedia: “Una enseñanza: apenas vean fuego no intenten apagarlos. Llamen rápido al 911 que responden muy rápido y dejen que ellos hagan su trabajo. Hoy lo podemos contar como una anécdota gracias a su profesionalismo. Y gracias a todos los que llamaron preocupados”.

En medio de la alerta en Nordelta por la invasión de carpinchos, Jorge Rial revivió en la red el conflicto que mantiene con sus vecinos, en el barrio de Belgrano, que ya había expuesto el pasado febrero, y le reclamó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo jefe es Horacio Rodríguez Larreta.

“Ustedes se quejan de los carpinchos; tengo un vecino con gallinas y gallos en el jardín que no paran de romper los huevos desde las tres de la mañana”, se quejó Jorge Rial a través de su cuenta de Twitter. Y agregó: “Zona residencial, no en medio del campo. Ya lo denunciamos a @gcba pero ni bola. Si no hay una vereda para romper no les importa”, sentenció el conductor de Argenzuela (Radio 10).

El pasado 16 de febrero, Jorge Rial ya se había descargado contra sus vecinos. Los ruidos molestos en horarios “inapropiados” son la causa de un conflicto que el comunicador dejó ver a través de sus stories de Instagram.