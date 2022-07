Se fue quien estaba a cargo de la segmentación de tarifas

Renunció el funcionario del exministro Guzmán tras la dimisión de su antiguo jefe en Economía.

Tras la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía el último sábado en medio de una fuerte interna hacia el interior de la coalición de Gobierno, presentó también la dimisión a su cargo Santiago López Osornio, subsecretario de Planeamiento Estratégico de la Secretaría de Energía y el funcionario clave que diseñó el esquema y el formulario para la segmentación de tarifas de gas y luz que tanto reclamaba el ex titular del Palacio de Hacienda.

Era en único funcionario que respondía a Guzmán en una de sus secretarías principales: Energía. Es más Guzmán dejó su cargo argumentando, al igual que su ex colega Matías Kulfas, que la interna con los sectores del kirchnerismo que controla esa área de su ministerio no lo dejaban gestiona. “No daba para más. Sin injerencia, sobre todo en Energía, seguir era un sin sentido. Estaba rodeado de incompetentes que no quieren hacer las cosas, que son la máquina de impedir. Pasó con la segmentación de tarifas, por ejemplo”, detallaron cerca de Guzmán minutos después de que se hiciera pública su renuncia.

Darío Martínez, secretario de Energía, y Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica y a quien Guzmán intentó echar sin éxito hace año, siguen en sus cargos hasta el momento. “No habrá cambios ahí”, firman desde el kirchnerismo duro. Lo mismo parece ocurrir con Federico Bernal, interventor del Enargas; María Soledad Manín, del ENRE; y Agustín Gerez, presidente de Enarsa, la empresa del Estado con tiene que construir el gasoducto Néstor Kirchner.