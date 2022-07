Se fue Guzmán

El ministro de Economía publicó en Twitter una carta dirigida al presidente Alberto Fernández quien en las próximas horas anunciará al futuro titular de dicha cartera.

La carta de renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, se conoció este sábado por la tarde en momentos en que la vicepresidenta Cristina Kirchner brindaba un discurso en la localidad bonaerense de Ensenada.

“La hora necesita que quien Usted disponga tome las riendas el Ministerio de Economía que hasta hoy tuvo el honor de conducir.

No por casualidad el ex ministro eligió presentar su dimisión mientras en Ensenada transcurría un nuevo mensaje crítico de la vicepresidenta, y su decisión terminó por eclipsar el discurso de la ex presidenta.

Cristina Kirchner lo acababa de nombrar en su mensaje al hacer una comparación de su pensamiento con el del economista Carlos Melconian, con quien ella se reunió a solas el pasado 22 de junio.

“Está claro que no piensa como yo, ni yo pienso como él, pero me gusta escuchar a todos”, relató la ex jefa de Estado, y contó: “Sí tuvimos una coincidencia en la economía bimonetaria, que para mí es el problema principal de la inflación, pero él (Melconian) piensa más parecido a Guzmán con el déficit fiscal, pero opiniones son opiniones”.

Guzmán era el principal blanco de las críticas del kirchnerismo duro y ya había empezado a ser cuestionado también por el Frente Renovador de Sergio Massa.

En su carta al Presidente, el ahora exfuncionario le agradeció su confianza y consideró “un verdadero honor acompañarlo en la tarea de poner a nuestro país de pie”.

Para Guzmán, “será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante”.

“Eso ayudará a que quien me suceda pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas”, completó.

LOS CUESTIONAMIENTOS MÁS FUERTES DEL ALA KIRCHNERISTA

Los cuestionamientos del kirchnerismo al saliente ministro de Economía, Martín Guzmán, comenzaron a en el tramo final de la negociación con el FMI y se acentuaron luego de la firma del acuerdo cuando el ahora ex funcionario puso en práctica una serie de medidas para cumplir las metas firmadas. El sendero de reducción del desequilibrio fiscal imponía una corrección de las tarifas energéticas y allí surgió el cruce con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Otra polémica fue con Roberto Feletti, cuando al frente de la secretaría de Comercio le reclamó a Guzmán un aumento de las retenciones al agro para como método para “desenganchar” el aumento de precios de las materias primas a nivel internacional de las locales.

OTRAS RENUNCIAS Y UNA SUBA DEL DÓLAR CRIPTO

El ministro de Hacienda de la Nación, Raúl Enrique Rigo, presentó su renuncia ante el Presidente, Alberto Fernández, también este sábado.

Mientras, hay rumores sobre la dimisión que le sigue a los titulares de las carteras de Economía y Hacienda que es, nada más y nada menos, que la de Sergio Chodos, Director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde el entorno de Chodos rechazaban dichas versiones. Se espera que el resto de los funcionarios del Palacio de Hacienda también se alejen. A su vez, el dólar cripto se disparaba unos $10 este sábado y operaba arriba de los $259, superando por amplio margen al “contado con liqui” (CCL). También el denominado dólar Bitcoin saltaba más de 4% hasta los $259,09, pasadas las 20 horas de Argentina.

“NO LE DEJARON APLICAR SU PLAN NI TAMPOCO DIJO CUAL QUERÍA”

El Senador Nacional Roberto Basualdo expresó que “se veía venir” la dimisión del titular de la cartera económica, a quien “no dejaban trabajar y nunca pudo aplicar su programa porque no lo dejaron, de un lado o del otro”.

“Tampoco nunca dijo cuál es el plan que quería realmente”, agregó el legislador opositor para quien “peor de esto no podemos estar. De acuerdo a las medidas que tome el nuevo ministro, dependerá si habrá devaluación o no, pero peor de lo que estábamos creo que no va a influir”, opinó.

Basualdo, opinó que, a nivel local, “la incertidumbre que hay es por un problema nacional, no provincial, de qué va a pasar con el dinero que no tiene nada que ver con ninguna provincia, pero las sufrimos”.

“Nunca pudimos saber cuál era el rumbo que el ministro realmente quería”, dijo Basualdo para quien en el oficialismo deben definir “quién va a gobernar realmente y que aplique el modelo que quiere. Más allá que tengan un debate entre ellos, deben decir por acá vamos”, acotó.

“LO IMPORTANTE ES SABER QUIEN VA A TOMAR EL CONTROL”

El empresario y presidente de Dignidad Ciudadana Gustavo Fernández expresó que “no se puede esperar ninguna” cosa buena, a partir de la renuncia del ministro de Economía.

A pocos minutos de conocerse la carta de renuncia del funcionario indicó que “la tipa cada vez que habla, salta un ministro y lo de hoy es casi un acto destituyente”. Fernández, señaló que, en términos económicos, “es profundizar la situación que ya venimos viviendo. Guzmán para muchos sectores, era el mal menor” al tiempo que advirtió que “lo importante es saber quién va a tomar el control del país, porque de eso depende quien va a ser el ministro y cuales van a ser las observaciones”.

“Lo único rescatable de las 7 páginas de sarasa, con las que explica su renuncia el ahora exministro, es la obvia recomendación que hace sobre la urgencia primaria de un acuerdo entre la coalición gobernante y la necesidad de centralizar decisiones económicas frente a la crisis. Al menos, luego de una pésima y olvidable gestión, deja un consejo que ojalá escuchen quienes tienen la responsabilidad de hacerlo”, subrayó.

“PUEDE AFECTAR LAS INVERSIONES MINERAS Y LAS EXPORTACIONES”

El vicepresidente de la Bolsa de Comercio de SJ Jaime Rodríguez consideró que “la salida del ministro Guzmán es una vez más la confirmación de la profunda crisis en que está Argentina” y alertó que SJ no está exento de lo que pasa en el país”.

Al respeto señaló que la crisis, está determinada por una deuda enorme, una inestabilidad inflacionaria creciente muy cerca de una súper inflación arriba del 100%, una emisión monetaria y una política de gasto descontrolada”.

A nivel provincial, indicó que, en el largo plazo, según quien conduzca los destinos económicos del país, podrá afectar “en mayor o menor medida la inversión extranjera directa de la cual SJ tanto depende” sobre todo en actividades como la minería.

Rescató que nuestra provincia, “es una de las más ordenadas en términos fiscales, gracias también a la inversión extranjera por la minería”, además del equilibrio fiscal que mantiene la administración local.

Otro aspecto a tener en cuenta, será el trabajo del nuevo equipo económico sobre el tipo de cambio oficial que puede ayudar o perjudicar al sector exportador, “del cual SJ tanto depende”, indicó Rodríguez, presidente a su vez de SJB Sociedad de Bolsa.

“CAMBIAR LOS NOMBRES Y NO LA GESTIÓN NO TIENE MUCHO SENTIDO”

El presidente de la Federación Económica de SJ Dino Minozzi opinó que “si vamos a cambiar los nombres y no vamos a cambiar la gestión, no tiene mucho sentido tampoco”, al tiempo que reflexionó que “a la provincia, lo que pasa en la Nación, siempre afecta”.

Sobre la salida de Guzmán, reflexionó que “con una inflación del 5 o 6 por ciento mensual que no afloja, con una industria que no tiene insumos y el tema del combustible, no hay nadie que sostenga una gestión de esta forma”.

Sobre la situación del empresario sanjuanino, indicó que, en estos últimos tiempos, “estaba muy desanimado. Siempre que la gestión no funciona, cuando hay un cambio hay esperanza, expectativa pero también hay incertidumbre” alertó.

Minozzi sobre los coletazos de esta dimisión en nuestra provincia que el presupuesto local está atado a la inflación y “los fondos que llegan también se ven afectados por la inflación, al igual que los fondos del sector privado”.

Marcelo Orrego, Dip. Nac. JxC

“En el medio de la guerra de lapiceras estamos sin combustible, con una inflación descontrolada y sin plan ni rumbo económico”.

Fabiola Aubone, Dip Nac. Fte. Todos

“Ante una situación de esta naturaleza, que es compleja y nos genera una preocupación enorme, lo mejor es ser prudente y esperar“.