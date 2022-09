Se filtró la fuertísima discusión entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin: “Basta de la China y Carolina”

Luli Fernández contó en Socios del Espectáculo los detalles de la pelea que mantuvo la pareja el finde, a tres semanas de la ruptura.



La sorpresiva separación de Benjamín Vicuña de Eli Sulichin tuvo una explosiva discusión en público, y en Socios del Espectáculo contaron los detalles de los reclamos que se hicieron los ex el sábado al mediodía en un shopping top.

“Me cansé de tus manipulaciones, estás todo el tiempo pendiente de lo que postea Eugenia. Nunca hiciste un esfuerzo por vincularte con mis chicos”, le habría recriminado Vicuña a Sulichín, según contó Luli Fernández.

El hecho sucedió en una confitería fuera del gimnasio en donde se entrena Benjamín Vicuña, y fue vía telefónica, con el actor presente y Eli Sulichin del otro lado de la línea. Y no habría sido la primera vez que pasó algo similar, pero todo indicaría que habría sido la última, a tres semanas de la ruptura…

Otro de los textuales de la bronca de Vicuña, que fue captada en audio por un curioso que grabó los instantes con su celular, fueron: “Me llamás y me cortás incesantemente, Estás hace diez días enloqueciéndome, dale que te dale. Basta de la China, Carolina y de tus amenazas”.

“Lo bueno nada. Yo ya vi lo bueno. Esto se terminó. Me tenés harto, sos una egoísta. Me cansé de tus manipulaciones y amenazas. Si tu padre se muere y me decís ‘estoy muy triste, no puedo seguir hablando’ yo desaparezco para siempre”, habría fustigado Benjamín Vicuña a Eli Sulichin.