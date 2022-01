Se dispararon los llamados del 107 y de 20 pasaron a 1200. El crecimiento exponencial de contagios en los últimos días hizo que se multiplicaran las consultas telefónicas y también los pedidos para el traslado de pacientes hacia los centros de salud, según indicó Juan Valiente.

Escribe: Omar Andrada

La tercera ola de contagios de Covid -19 se hizo sentir en los últimos días en la provincia lo que hizo que se dispararan los llamados al Servicio de Emergencias 107. Tanto es así, que de 20 llamadas diarias relacionadas con el Covid los números subieron a 1.200 según indicó el Dr. Juan Valiente en el programa Diario 35 de Zonda TV.

El Director del 107 dio cifras claras y contundentes que diferencian lo que transcurrió anteriormente la pandemia y la tercera ola que impera actualmente.

Valiente consignó que “en la primera ola no tuvimos un gran impacto con respecto a la variante Delta”. Y graficó: “en los meses de octubre y noviembre pasados, teníamos menos de 20 llamadas por día relacionadas al tema Covid. Hoy estamos superando las 1.200”.

Por eso inmediatamente comparó que “la asistencia tradicional del 107, es decir lo que se hacía en prepandemia era más o menos 110 asistencias por día. Y hoy, específicamente de Covid, tenemos que hacer asistencia domiciliaria de un 10% o 15%, o sea otras 100 0 150 atenciones más”.

Además agregó que por día se trasladan entre 20 0 25 pacientes hacia los centros de salud.

Pero a su vez el profesional destacó algunas particularidades entre una y otra situación.

“Lo característico de éstas llamadas es que se resuelven telefónicamente a través del triage que se hace con los operadores y los equipos de médicos que hacen telemedicina”.

Explicó que ahí se hace un gran filtrado de las llamadas porque todas las dudas las evacúan los operadores.

“Después de Navidad pasamos de 20 llamados a 80 y al tercer día estábamos arriba de las 700”

En ese aspecto aclaró que “cuando tiene que ver con sintomatología clínica pasa a los médicos que también resuelven la gran mayoría de los casos por teléfono”.

Detalló que “después queda un porcentaje en el que sí tenemos que enviar el móvil o movilidad al domicilio para atención o traslado”.

Continuando con el análisis evaluó que “otra característica que tiene la realidad que presenta esta tercera ola para esta tarea es que tenemos menos trabajo que en la anterior. En aquella vez trasladábamos muchos pacientes porque se complicaba su salud”.

Al momento de mencionar las razones expresó que sin dudas tiene que ver con la vacunación. “Hoy gracias al sistema de vacunación de la provincia, a partir del cual gran parte de la población se ha vacunado, nos permite tener este presente”, dijo.

Para respaldar estos dichos aseveró que “generalmente los pacientes que trasladamos son los que se han contagiado de Covid pero que tienen patología de base. Es decir por la descompensación que se produce y no por el virus propiamente dicho”.

Entre las situaciones en la que tiene que actuar el personal enumeró que “mucha gente llama para informarse, sobre todo dónde están los sitios de vacunación e hisopados, para saber de los resultados o saber si tiene o no el alta médica”.

Otra actividad es que se hace “mucho el estudio sobre aquellas personas que conviven en una familia con un test positivo. O sea que llaman porque comienzan con síntomas. Entonces se le hace el diagnóstico clínico epidemiológico, se le informa el tiempo que tiene que estar aislado y que no es necesario que se hisope. Después hay un grupo de gente que necesita la asistencia sobre qué hacer ante un dolor de cabeza y fiebre y para eso esta la parte médica que hace telemedicina, donde también se le puede medir la saturación a través de imágenes, hace el asesoramiento a distancia y, cuando lo considera necesario, enviar un móvil, porque a veces las personas no tienen saturómetro en casa”.

Lo cierto es que las situaciones en las que tiene que intervenir el servicio de emergencia 107 se ha multiplicado y esto se ha visto complicado, además, por la gran cantidad de personal que está contagiado y lo ha reducido al 35%. Porcentaje que fue mucho menor antes de la llegada de la variante Ómicron.

Juan Valiente, Director del 107

Tenemos menos trabajo que en la anterior ola en que trasladábamos muchos pacientes.