Se definieron los últimos tres clasificados

El Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina en Primera A llegó al final en su fase clasificatoria. Luego de las 19 fechas, se conocen los ocho que lograron el pasaje a los cuartos de final.

Unión de Villa Krause, Aberastain, San Lorenzo de Ullum, Atlético Alianza y San Martín ya habían logrado clasificarse de manera anticipada.

Quedaban tres boletos disponibles y estos se definieron en la tarde del sábado. Desamparados, Marquesado y Del Bono cosecharon resultados positivos y se metieron en la siguiente etapa.

El Puyutano le ganó por la mínima diferencia a Aberastain en el estadio del Barrio Patricias Sanjuaninas. Con este, el equipo de Guirado clasificó. El único gol fue obra de Encina.

Otro que ganó y sigue vivo es Marquesado, que venció 1-0 a Villa Obrera. El gol de Oeste lo anotó Heraldo Vargas.

El otro que se metió es el Bodeguero. Del Bono lo hizo al empatar de visitante ante Atenas 1-1.

Por otra parte, Trinidad se quedó en la puerta al perder como visitante con Unión en el clásico de Rawson por 2-0.

En el este, 9 de Julio y Colón empataron 2-2 y los dos quedaron eliminados.

Los otros resultados fueron: Sarmiento 3 Rivadavia 1, Juventud Unida 1 San Lorenzo de Ullum 4, Árbol Verde 3 Peñarol 0, San Martín 3 Atlético Alianza 1. Completan la fecha 19, este domingo a las 16.00, Zondina frente a Carpintería.

Cuartos de Final

Consumados los clasificados, el miércoles serán las idas de los cuartos de final. Juegan: Marquesado vs. Unión, Del Bono vs. San Lorenzo, Desamparados vs. Aberastain y Alianza vs. San Martín.

Las revanchas serán el domingo, invirtiendo la localía.