Se defendió a los tiros y mató a dos supuestos ladrones

Ocurrió en un campo de Villa Mercedes. El protagonista del episodio fue un productor que al ser abordado por tres sujetos abrió fuego y ultimó a dos e hirió a un tercero.

La Policía de San Luis investiga un grave hecho donde un productor se defendió a los tiros de un intento de robo en su campo, en la localidad de Villa Mercedes.

El hombre se encontró con tres sujetos en su propiedad, al preguntarle qué andaban haciendo, éstos alegaron que iban a pescar, pero él les dijo que la laguna estaba cerrada.

“Ahí le dijeron que era un asalto y ‘pelaron’ revolver. No se dieron cuenta de que él tenía una pistola en la mano. Uno de ellos sacó un arma y le disparó en la pierna. De inmediato le tiró al otro y le pegó un tiro. Ahí, el tercero le disparó, lo hirió y le dijo: ‘No me matés que no voy a contar cómo fue todo esto'”, relató un amigo del protagonista del hecho.

Dos de los supuestos delincuentes terminaron muertos y el productor resultó herido con dos balazos en sus piernas.

En este momento está detenido y se investiga si se trató de un caso de legítima defensa.