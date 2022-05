Se corre la segunda fecha del MX Cuyano

Este fin de semana se desarrolla un nuevo capítulo del campeonato de Motocross. El epicentro estará en Mendoza.

La primera fecha brindó espectáculo en San Luis. Ahora es el turno de Mendoza. Más precisamente en El Borbollón, Las Heras, donde será la disputa de la segunda fecha del MX Cuyano.

Como sucedió en la presentación del campeonato, se espera una amplia cantidad de corredores.

Luego de lo que fue el espectáculo brindado en el Rosendo Hernández de San Luis, San Juan pidió el cambio en su orden en el calendario.

Ahora, el MX Planet será el circuito propicio para esta nueva manga de la competencia. Con varios pilotos de renombre en cada una de las divisionales que se presentarán se espera por un excelente nivel de cada uno de ellos y la pelea por terminar en lo más alto.

Alejandro Telles, piloto del MX1, hizo un análisis de cómo será esta prueba: “Nos venimos preparando muy bien. Vengo asistiendo además al Argentino lo que me está dando un buen ritmo y me hace sentir cada vez mejor. En cuanto al trazado me gusta mucho y lo que espero es poder estar cada vez más cerca de los primeros puestos. Va a ser una gran carrera ante los mejores del país”, confesó el sanjuanino.