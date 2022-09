Se corre el Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento

Como cada 11 de septiembre en el Hipódromo de Rivadavia se disputará la prestigiosa carrera de caballos en honor a Domingo Faustino Sarmiento. Antes habrán 12 carreras más.

Doce son los caballos que participarán del Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento esta tarde a las 16.45 en el Hipódromo de Rivadavia.

La jornada del domingo comenzará muy temprano ya que la organización del Jockey Club tiene previstas 12 carreras.

A las 10.00 comenzará con el gran premio Federación Argentina de Jockeys, clubes e hipódromos y asi sucesivamete cada 45 minutos se disputará una carrera.

El gran atractivo de la jornada llegará antes de las 17.00 y serán 12 los caballos que participarán.

Ellos son : Aluwet (Stud SO.MO.NOV), New School (Stud El Mañi), Magnet Curl (Stud Mis Nietos – Mendoza), Asiatic Till (Stud La Nona), Dargreen (Stud Patas Alegres), Constanzo (Stud Los sanjua), City The Glory (Stud El Rezongón), Atlas Again (Stud Gabriela), Mister key (Stud R.A.B de San Luis), Bollani (Stud Dosn Cristobal de Mendoza), Last Corredor (Stud El Durazno) y Tothmoonandback (Stud 5 Estrellas).

El premio Sarmiento se ha transformado en un atractivo no solo para los Stud sino también para la gente que se da cita para observar las carreras.

En este caso hay $800.000 en premios a repartir en esta carrera final. La entrada general es de $1000, las damas y jubilados $ 500.