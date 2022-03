Se conoció la razón por la que Di María dejará la Selección después de Qatar. El Fideo sorprendió a todos al decir que fue la última vez que usó la camiseta argentina en nuestro país y, en la previa del duelo con Ecuador, explicaron qué lo llevo a tomar la decisión.

“Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina. Y poder decir que fue una noche de maravilla es poco”, escribió Ángel Di María luego de la victoria de la Selección ante Venezuela y conmovió a todos. Habló a corazón abierto y algunos pensaron que se trató de una reacción emotiva. Pero no fue así.

Gastón Edul, periodista que cubre el día a día del combinado nacional escribió en las redes sociales lo motivos reales de la contundente decisión: “Desde su entorno saben que la intención de Fideo es la que ya publicó. Quiere darle paso a nuevas generaciones. Ese es el motivo”.

“Por eso no va a jugar más con la Selección después del Mundial. No tiene que ver con algo personal de él. Según su entorno es una decisión meditada y no fue reacción emocional post partido. Está claro que en el medio pueden pasar muchas cosas y se viene lo mejor: el Mundial. Pero Di María expresó algo real”, explicó.

Di María ingresó en el segundo tiempo del duelo jugado en la Bombonera el pasado viernes y fue clave para definir un partido cerrado ante la Vinotinto. Marcó el segundo gol, asistió a Lionel Messi en el tercero y se llevó una merecida ovación. Hasta ahora jugó 122 partidos, hizo 24 goles y disputó tres Copas del Mundo (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018).