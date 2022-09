Se confirman dos bajas en el Puyutano

El delantero Luis Leguizamón y el volante José Cesarini se fueron de Desamparados luego de la caída frente a Olimpo. Quedan seis fechas y el equipo de Dillon está último, en descenso.

El presente es oscuro y el futuro complicado. Está en descenso y cada vez más abajo de la tabla. Las últimas dos derrotas parecen condenarlo, aunque la esperanza es lo último que se pierde. Aunque para algunos es mejor partir. Como lo hicieron dos jugadores que pegaron el portazo y se fueron del Puyutano. Luis Leguizamón, delantero con pasado en Chaco For Ever y José Cesarini, mediocampista que jugó en Estudiantes de San Luis, partieron y se desvincularon.

Desamparados está con respirador artificial en el Federal A. Quedan seis fechas y todos sacan cuentas y apuntan a conseguir cuatro victorias para salvarse. Parece difícil, pero no es imposible. La primer prueba de fuego será el domingo, a las 14.30 en Chivilcoy, frente a Independiente.