Se confirma el peor miedo de Marcelo Tinelli

La audiencia de Showmatch no repunta pese a todos los cambios que han realizado desde la producción de eltrece. En este difícil contexto, se le suma un nuevo problema: la confirmación del regreso de Masterchef Celebrity.

Las mediciones de audiencia que dejó el prime time de este jueves siguen dándole la espalda a Marcelo Tinelli. Luego de intentar con varios cambios de horarios (cinco en total) Showmatch no logra remontar su rating, costándole superar los dos dígitos en cada una de sus emisiones. Además, las diferencias con sus principales rivales son más que contundentes, ya sea Doctor Milagro en su momento o Bake Off Argentina en la actualidad.

En este contexto desfavorable, la producción de el trece anunció cambios dentro de la lógica del certamen de baile: se sumará a partir del próximo ritmo un segmento donde los participantes responderán preguntas sobre cultura general. “Del total de parejas que no pasen el duelo haremos un juego de preguntas y respuestas, algo lúdico, donde se puedan salvar tres parejas”, remarcó Tinelli.

Pero a la preocupante situación que atraviesa el programa se le sumó la confirmación del peor miedo de Marcelo Tinelli: ahora competirá con Masterchef Celebrity. El reality de Telefe tiene todo listo para su regreso con su tercera temporada. El exitoso certamen culinario conducido por Santiago del Moro ya promociona la llegada de esta nueva edición que volverá a reunir a reconocidas figuras de la Argentina frente a las hornallas.

Aunque aún no tiene fecha confirmada, se baraja la posibilidad de que sea en la segunda quincena de noviembre, una vez que concluya Bake Off. Claramente esta noticia encendió las alarmas de Laflia y de la gerencia del canal del solcito.

En lo que respecta a la performance de audiencia durante la noche del jueves, Showmatch (eltrece) consiguió picos de 8.2 puntos de rating, perdiendo la franja horaria contra Bake Off Argentina (Telefe), quien se impuso con un máximo de audiencia de 15.6 puntos. Hasta La 1-5/18 (eltrece) superó en las mediciones al certamen de baile. La nueva ficción de eltrece alcanzó los 10 puntos, siendo uno de los programas más vistos del canal. Además, Doctor milagro (Telefe) fue lo más visto del día con picos de rating que alcanzaron los 17.6 puntos.

