Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se casarán en el 2022 y la noticia fue contada por ellos mismos en primicia para la tapa semanal de la revista Caras.

Hoy Ángel de Brito y sus panelistas se hicieron del anuncio de matrimonio del periodista y la reconocida abogada en “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece). Esta vez, Jorge Lanata engalanó la portada de la revista Caras desde su residencia de José Ignacio, en Uruguay, en compañía de Elba y junto a ellos la cita textual de él: “Me caso por la iglesia”.

El conductor de “LAM” no dejó de ser irónico y picante al enunciar: “Una buena noticia, se casa Jorge Lanata con Elba Marcovecchio… Este 2021 nos va a dar sorpresas maravillosas hasta el final, lo confirmó en la tapa de Caras. Rarísimo…”.

Por su parte, Andrea Taboada ofreció detalles exclusivos sobre el evento que tendrá fecha en el primer semestre del año próximo: “La fecha estimada es el 23 de abril y también va a haber boda por iglesia”.

Luego de bromear con Taboada sobre la organización de la boda que, hasta los momentos, contaría únicamente con 50 invitados bastante íntimos, Ángel de Brito comentó que Jorge Lanata mantuvo muy bien guardado el secreto de su enlace con Elba: “Hacía varios días que estaba ese rumor dando vueltas, recién le pregunté a Marina Calabró si sabía y me dijo que no, que en el equipo de radio no sabían nada.

Se enteraron por la revista… Son los últimos seres humanos que hablaron con Lanata porque ya se fue a Uruguay a descansar y tener sus vacaciones allá. Yo le había escrito hace unos días atrás y no me contestó, así que se estaban guardando la primicia para darla en la tapa de la revista”.

En noviembre del 2020, en medio de un móvil con Elba Marcovecchio para “Los Ángeles de la Mañana”, Yanina Latorre reveló que la abogada mantenía un romance con el periodista: “Ella sale con mi amor platónico, el señor Jorge Lanata. Vamos a tener problemas. Es una bomba total”.

En ese momento, la letrada intentó mantener en privado los detalles de su relación con Lanata, al esquivar las preguntas de Ángel de Brito con estas palabras: “Yo sé que estás en un programa de espectáculos, pero intimidades, no”. Asimismo, al ser consultada por lo que le gustó del periodista, enunció: “Todo.

De la gente te gusta todo o no te gusta nada, es así, fue desde el día uno…Nos conocimos por una cuestión profesional mía, que estoy trabajando mucho en el tema de imagen y sus derechos”.

Yanina contó que descubrió a los ahora futuros esposos, cuando fue a grabar junto a Lanata un programa: “Yo me di cuenta que están los dos muertos. Anoche fui a grabar ‘Verdad/Consecuencia’ con Lanata en TN y veía que todas en maquillaje cuchicheaban.

Decían que él venía con una chica, y yo que trabajé cuatro años con él, sé que no va a los programas con su novia como si fuese un adolescente… Sabía que estaba yo y que lo iba a ver. Él incluso le dijo ‘Yanina y yo podríamos haber estado juntos’. Lo vi, lo abracé y veo a una chica. ¡Era mi abogada!…

Terminaron los dos de la mano, yo estaba reventada… Lanata es súper sexual y lo seducen mucho las mujeres. Él dice que si bien no estaría co una boba o alguien que no es inteligente, lo primero que ve cuando ve a una mujer es si lo calienta. Así que Elba tuvo que haberlo calentado”.